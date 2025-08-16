Aston Villa - Newcastle United maçı hangi kanalda?
Premeir Lig’de ilk hafta heyecanı yaşanıyor. Sezonun iddialı takımlarından olan Aston Villa - Newscastle United’ı konuk ediyor. Ev sahibi ekip taraftar avantajını kullanarak sahadan galip bir şekilde ayrılmak istiyor. Peki, Aston Villa - Newcastle United maçı hangi kanalda? İşte cevabı...
İngiltere Premier Lig’in 2025-2026 sezonu için nefesler tutuldu. 16 Ağustos Cumartesi günü Aston Villa evinde Newcastle United’ı ağırladı.
Maçın başlamasıyla "Aston Villa - Newcastle United maçı hangi kanalda?" sorusu gündeme geldi.
ASTON VİLLA - NEWCASTLE UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA?
Premier Lig’de birinci hafta mücadelesinde Aston Villa - Newcastle United karşılaşması beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Birmingham'da, Villa Park Stadyumu'nda oynanan Aston Villa - Newcastle United karşılaşması bugün) saat 14.30’da başladı. ve
PREMİER LİG CUMARTESİ MAÇ PROGRAMI
14.30 Aston Villa - Newcastle United
17.00 Brighton & Hove Albion - Fulham
17.00 Sunderland - West Ham United
17.00 Tottenham - Burnley
19.30 Wolverhampton - Manchester City
