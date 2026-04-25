Atletico Madrid - Athletic Bilbao mücadelesi futbolseverlerin gündeminde. Karşılaşmaya geri sayım başlarken futbolseverler ''Atletico Madrid-Athletic Bilbao maçı hangi kanalda, saat kaçta?'' merakla araştırmaya başladı. İşte Atletico Madrid-Athletic Bilbao muhtemel ilk 11 ve canlı yayın bilgileri...

Atletico Madrid 32 maç sonunda topladığı 57 puanla 4. sırada yer alırken Şampiyonlar Ligi potasında kalma mücadelesi veriyor. Athletic Bilbao ise 41 puanla 9. sırada bulunuyor. Peki, Atletico Madrid-Athletic Bilbao maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Atletico Madrid-Athletic Bilbao maçı hangi kanalda, saat kaçta? Muhtemel ilk 11

ATLETICO MADRID - ATHLETIC BILBAO MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanya La Liga’da haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan Atletico Madrid - Athletic Bilbao maçı, Türkiye’de S Sport ve S Sport Plus platformlarından canlı olarak yayınlanacak.

Atletico Madrid-Athletic Bilbao maçı hangi kanalda, saat kaçta? Muhtemel ilk 11

ATLETICO MADRID - ATHLETIC BILBAO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Karşılaşma 25 Nisan Cumartesi günü oynanacak. Mücadelewnin başlama saati Türkiye saati ile 22.00 olarak açıklandı.

Atletico Madrid-Athletic Bilbao maçı hangi kanalda, saat kaçta? Muhtemel ilk 11

ATLETICO MADRID - ATHLETIC BILBAO MUHTEMEL 11

Atletico Madrid: Oblak, Molina, Pubill, Le Normand, Ruggeri, Llorente, Koke, Barrios, Simeone, Alvarez, Griezmann

Athletic Bilbao: Unai Simon, Gorosabel, Vivian, Paredes, Berchiche, Galarreta, Ruiz de Galarreta, Inaki Williams, Sancet, Nico Williams, Guruzeta

