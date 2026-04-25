Trendyol Süper Lig’de sezonun son haftalarına girilirken bugün Kayserispor kendi sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, karşılaşma öncesinde yaptığı değerlendirmede zorlu bir deplasmana çıkacaklarını vurguladı. Kayserispor’un içinde bulunduğu durum nedeniyle ekstra motivasyonla oynayacağını belirten Uçar, fiziksel ve mental açıdan yüksek direnç gerektiren bir mücadele olacağını ifade etti. Peki, Kayserispor-Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte detaylar...

Kayserispor-Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda, saat kaçta sorusu futbolseverlerin gündeminde. Ligde istediği sonuçları almakta zorlanan Kayserispor, son haftalarda aldığı mağlubiyetlerle alt sıralara geriledi. Sarı-kırmızılı ekip, geride kalan süreçte topladığı 23 puanla düşme hattında yer alıyor.Karadeniz temsilcisi Çaykur Rizespor ise sezonun ikinci bölümünde daha istikrarlı bir tablo çiziyor. 37 puanla üst sıraları zorlayan ekip, son haftalarda aldığı galibiyetlerle dikkat çekti.

KAYSERİSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında oynanacak Kayserispor - Çaykur Rizespor maçı, futbolseverlerle beIN SPORTS 1 ekranları üzerinden buluşacak. Maç şifreli olarak izlenecek.

KAYSERİSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kayserispor ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak mücadele 25 Nisan Cumartesi günü saat 17.00’de başlayacak. RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma için geri sayım başladı.

KAYSERİSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Karşılaşmada orta hakem olarak Gürcan Hasova görev yapacak. Yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Esat Sancaktar üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Süleyman Bahadır olacak.

KAYSERİSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MUHTEMEL 11

Kayserispor: Bilal, Katongo, Semih, Denswil, Brenet, Furkan, Bennasser, Benes, Makarov, Cardoso, Chalov

Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat, Mocsi, Sagnan, Hojer, Papanikolau, Olawoyin, Laçi, Mebude, Mihaila, Sowe

Haberle İlgili Daha Fazlası