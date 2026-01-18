Carlos Alcaraz ve Iga Swiatek'in "kariyer grand slam" yapmak, Jannik Sinner'in ünvanını korumak, Novak Djokovic'in ise tarihe geçmek için korta çıkacağı Avustralya Açık'ta heyecan başladı. Peki, Avustralya Açık maçları hangi kanalda yayınlanacak?

Fransa Açık (Roland Garros), Wimbledon ve ABD Açık ile tenis sezonunun dört grand slam turnuvasından biri olan Avustralya Açık, bu yıl 114. kez kapılarını sporseverlere açacak.2024 ve 2025'te 1 milyondan fazla tenisseveri Melbourne Park'ta ağırlayan Avustralya Açık'ın ana tablo maçları, bugün TSİ 03.00'te başladı ve 1 Şubat'taki tek erkekler finaliyle sona erecek.

TOPLAM PARA ÖDÜLÜ

2026 Avustralya Açık'ta toplam 111,5 milyon Avustralya doları (yaklaşık 3,2 milyar lira) ödül dağıtılacak.

Böylece toplam para ödülünde geçen seneye göre yaklaşık yüzde 16'lık artış yaşanacak.

Tek kadınlar ve erkekler finalini kazanan tenisçiler ise 4,15'er milyon Avustralya doları (yaklaşık 120 milyon lira) para ödülü alacak.

AVUSTURALYA MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Yılın ilk Grand Slam organizasyonu olan turnuva, 18 Ocak–1 Şubat tarihleri arasında Eurosport ve HBO Max ekranlarından canlı yayınla izleyiciyle buluşacak.

GÖZLER ALCARAZ VE SİNNER'DE

Son 8 grand slam turnuvasının şampiyonluklarını yarı yarıya paylaşan dünya klasmanının ilk 2 ismi İspanyol Carlos Alcaraz ve İtalyan Jannik Sinner, Melbourne'e de favori olarak geliyor.

2025 Roland Garros başta olmak üzere tenisseverlere unutulmaz finaller izleten ikiliden Alcaraz, kariyerinin ilk Avustralya Açık şampiyonluğunu kazanarak "kariyer grand slam" yapan en genç erkek oyuncu olarak tarihe geçmeyi planlıyor.

Uzun süredir birlikte çalıştığı antrenörü Juan Carlos Ferrero ile yollarını ayıran 22 yaşındaki Alcaraz, Melbourne'de şu ana kadar çeyrek finalden ileriye geçemedi.

Kariyerindeki 4 grand slam zaferinden 3'ünü sert kortta kazanan 24 yaşındaki Sinner ise turnuvada üst üste üçüncü şampiyonluğunu hedefliyor.

ZEYNEP SÖNMEZ ANA TABLODA MÜCADELE EDECEK

Geçen sezon Wimbledon'da üçüncü tura çıkarak büyük bir başarıya imza atan milli tenisçi Zeynep Sönmez, Melbourne'de bu yıl da ana tabloda yer alacak.

Dünya sıralamasında 112'nci basamakta bulunan Zeynep, ilk turda 11 numaralı seribaşı Rus sporcu Ekaterina Alexandrova ile karşılaşacak.



AVUSTURALYA AÇIK'IN TARİHÇESİ

Turnuva, Avustralya Lawn Tenis Birliği (LTAA) tarafından ilk defa 1905 yılında Melbourne'de bulunan Warehouseman's Kriket Sahası'ndaki çim kortlarda Avustralasya Şampiyonası adıyla düzenlendi. Yalnızca erkek tenisçilerin katılabildiği ilk şampiyonayı, Avustralyalı Rodney Heath kazandı.

Tek erkekler şampiyonuna takdim edilen kupaya 1934'ten bu yana ismini veren, ayrıca Wimbledon'ı Büyük Britanya dışından kazanan ilk tenisçi ünvanının da sahibi Norman Brookes, turnuvadaki tek zaferine 1911 yılında ulaştı.

1922 yılından itibaren kadın tenisçilerin de yarışabildiği organizasyonun adı, 1927'de Avustralya Şampiyonası, 1969'da ise bugünkü ismi olan Avustralya Açık olarak değiştirildi.

Avustralyalı Margaret Molesworth, ilk kadın şampiyon olarak turnuvanın tarihine geçti. Tek kadınlar şampiyonunun kazandığı kupaya 1934'ten beri ismini veren bir başka Avustralyalı sporcu Daphne Akhurst Cozens ise 1925, 1926, 1928, 1929 ve 1930'da toplam 5 kez zirvede yer aldı.

Beşi Avustralya'da (Melbourne, Sidney, Adelaide, Brisbane, Perth) ve 2'si Yeni Zelanda'da (Christchurch, Hastings) olmak üzere 7 farklı şehrin ev sahipliğini üstlendiği turnuva, en son 1987'de çim kortta oynandı.

Ardından 1988'de maçların bugün de yapıldığı Melbourne Park tesislerindeki "ribaunt ace" denilen sert zeminde oynanmaya başlanan Avustralya Açık, 2008-2019 yıllarında "plexicushion", 2020'den bu yana ise "greenset" ismi verilen başka bir çeşit sert zeminde gerçekleştiriliyor.

