Ay Yapım imzalı Kıskanmak dizisinin kadrosuna başarılı oyuncu Ayça Bingöl dahil oldu. Senaryosunu Yılmaz Şahin'in kaleme aldığı ve yönetmenliğini Nadim Güç'ün üstlendiği dizide Ayça Bingöl, Nüzhet'in annesi rolüyle hikayeye dahil oldu.

Selahattin Paşalı, Özgü Namal, Hafsanur Sancaktutan ve Mehmet Günsür’ün başrolleri paylaştığı Kıskanmak dizisi yeni bir gelişmeyle gündeme geldi. Salı akşamlarının iddialı yapımı Kıskanmak, oyuncu kadrosunu genişletmeye devam ediyor. Nahid Sırrı Örik'in aynı adlı eserinden uyarlanan dizinin hayranlarına güzel haber geldi. Ayça Bingöl, Kıskanmak dizisine dahil oldu. Senaryosunu Yılmaz Şahin'in yazdığı, yönetmen koltuğunda Nadim Güç'ün oturduğu dizide Ayça Bingöl, Nüzhet'in annesi karakterini oynayacak.

Ayça Bingöl, Kıskanmak dizisinde Nüzhetin annesi rolüyle ekranda!

NÜZHET'İN ANNESİ KİMDİR?

Ayça Bingöl, Kıskanmak dizisiyle yeniden izleyici karşısına çıkacak. 13 Ocak Salı akşamı yayınlanacak 18. bölümle birlikte hikayede Nüzhet'in annesi olarak diziye dahil olacak.

Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisindeki performansıyla hafızalara kazınan Ayça Bingöl, ekranlara son olarak Kirli Sepeti projesiyle dönmüştü. Geçtiğimiz yaz ise ‘Al Beni Baba’ filminin çekimleri için setlere geri dönmüştü.

Ayça Bingöl, Kıskanmak dizisinde Nüzhetin annesi rolüyle ekranda!

Kıskanmak dizisinin oyuncu kadrosunda Özgü Namal, Selahattin Paşalı, Mehmet Günsür, Hafsanur Sancaktutan, Beril Pozam, Hande Doğandemir, İpek Tuzcuoğlu, İştar Gökseven, Rozet Hubeş, Cem Uslu, Dilara Aksüyek, Lila Gürmen, Zeynep Yüce ve Ayda Aksel gibi birbirinden güçlü oyuncular yer alıyor.

İLGİLİ HABERLER HABERLER ABİ dizisi oyuncu kadrosu açıklandı! İşte ABİ dizisinin karakterleri ve oyuncuları

Haberle İlgili Daha Fazlası