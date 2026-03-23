Aynı anda binlerce kişinin uykusu bölündü... Sebep G3 Jeomanyetik fırtına mı?
Sosyal medyada hızla yayılan “G3 seviyesinde jeomanyetik fırtına” iddiaları, dün gece birçok kişinin uyku düzeninde bozulma yaşadığını belirtmesiyle yeniden gündeme geldi. Çok sayıda vatandaş gece boyunca sık sık uyanma, huzursuzluk ve dinlenememe şikayetleri yaşadığını ifade ederken, gözler durumun jeomanyetik fırtına etkilerine bağlantılı olup olmadığına çevrildi.
JEOMANYETİK FIRTINA NEDİR, NASIL OLUŞUR?
Uzmanlara göre jeomanyetik fırtınalar, Güneş’te meydana gelen yoğun enerji patlamalarının ardından ortaya çıkıyor. Güneş yüzeyinde gözlemlenen lekeler, aslında güçlü manyetik hareketliliğin bulunduğu bölgeler olarak biliniyor. Bu alanlarda zaman zaman büyük patlamalar ve koronal kütle atımları gerçekleşiyor.
UYKU SORUNLARI İLE BAĞLANTISI VAR MI?
Jeomanyetik fırtınaların insan sağlığı üzerindeki etkileri uzun süredir araştırılıyor. Bazı bilimsel çalışmalar manyetik dalgalanmaların biyolojik saat üzerinde etkili olabileceğini de gösteriyor.
Vücudun sirkadiyen ritmi üzerinde oluşan değişiklikler uyku kalitesinde düşüşe neden olabiliyor.
Jeomanyetik fırtınanın otonom sinir sistemi üzerindeki etkileri nedeniyle stres seviyelerinde artış, huzursuzluk ve odaklanma problemleri de gözlemlenebiliyor.
RUH SAĞLIĞINA ETKİSİ OLABİLİR
Güneş patlamaları ile ruh sağlığı arasındaki bağlantı ilk bakışta abartılı görünse de jeomanyetik alanlar üzerine yapılan araştırmalar durumun önemli olabilkeceğini de gösteriyor.
Vücudumuz bilhassa beynimiz ve sinir sistemimiz, elektriksel uyarılar ve manyetik alanlardan etkilenir.
Jeomanyetik fırtınaların ruh hali değişiklikleri ve artan sinirlilik, üzüntü ve hatta kaygı ile bağlantılı olduğu da belirtiliyor.
Hatta bir teoriye göre Dünya'nın manyetik alanındaki değişiklikler sirkadiyen ritimlerimize (vücudumuzun iç saati) müdahale ederek uyku düzenini bozabilir ve ruh halini dahi etkileyebilir.
Manyetik alanlardaki değişikliklere duyarlı olan kişiler artan güneş aktivitesi dönemlerinde duygusal dalgalanmalara da yatkın olabiliyor.
JEOMANYETİK FIRTINA STRES VE KAYGIYI TETİKLER Mİ?
Güneş patlamalarının en sık bildirilen etkilerinden biri uyku bozukluğudur. Peki ya stres ve kaygı?
Bazı kişiler için güneş fırtınaları (jeomanyetik fırtına) açıklanamayan bir gerginlik veya stres hissine yol açabiliyor.
Günümüzde jeomanyetik fırtınadan daha az doğrudan etkileniyor olsak bile hassas bireyler yoğun jeomanyetik aktivite sırasında yine de artan stres seviyeleri yaşayabiliyor.
G3 SEVİYESİNDE JEOMANYETİK FIRTINA TEHLİKELİ Mİ?
Uzmanlar G3 seviyesindeki bir jeomanyetik fırtınanın günlük hayatı ciddi şekilde aksatmasının beklenmediğini belirtiyor.
Jeomanyetik fırtınaların düzenli olarak takip edilmesi gereken doğal olaylar olduğunu ancak abartılı ve yanıltıcı bilgilerin kamuoyunda gereksiz endişe meydana getirdiği de ifade ediliyor.
G3 seviyesindeki jeomanyetik fırtınaların bazı kişilerde uyku düzeni ve genel ruh hali üzerinde geçici etkiler meydana getirebileceği söylenirken bunun geniş çaplı bir tehdit oluşturmadığı ve günlük hayatı ciddi şekilde etkilemediği söyleniyor.