Sosyal medyada hızla yayılan “G3 seviyesinde jeomanyetik fırtına” iddiaları, dün gece birçok kişinin uyku düzeninde bozulma yaşadığını belirtmesiyle yeniden gündeme geldi. Çok sayıda vatandaş gece boyunca sık sık uyanma, huzursuzluk ve dinlenememe şikayetleri yaşadığını ifade ederken, gözler durumun jeomanyetik fırtına etkilerine bağlantılı olup olmadığına çevrildi.

Uzmanlara göre jeomanyetik fırtınalar, Güneş’te meydana gelen yoğun enerji patlamalarının ardından ortaya çıkıyor. Güneş yüzeyinde gözlemlenen lekeler, aslında güçlü manyetik hareketliliğin bulunduğu bölgeler olarak biliniyor. Bu alanlarda zaman zaman büyük patlamalar ve koronal kütle atımları gerçekleşiyor.

Jeomanyetik fırtınanın otonom sinir sistemi üzerindeki etkileri nedeniyle stres seviyelerinde artış, huzursuzluk ve odaklanma problemleri de gözlemlenebiliyor.

Jeomanyetik fırtınaların insan sağlığı üzerindeki etkileri uzun süredir araştırılıyor. Bazı bilimsel çalışmalar manyetik dalgalanmaların biyolojik saat üzerinde etkili olabileceğini de gösteriyor.

JEOMANYETİK FIRTINANIN RUH SAĞLIĞINA ETKİSİ

Güneş patlamaları ile ruh sağlığı arasındaki bağlantı ilk bakışta abartılı görünse de jeomanyetik alanlar üzerine yapılan araştırmalar durumun önemli olabilkeceğini de gösteriyor.

Vücudumuz bilhassa beynimiz ve sinir sistemimiz, elektriksel uyarılar ve manyetik alanlardan etkilenir.

Jeomanyetik fırtınaların ruh hali değişiklikleri ve artan sinirlilik, üzüntü ve hatta kaygı ile bağlantılı olduğu da belirtiliyor.

Hatta bir teoriye göre Dünya'nın manyetik alanındaki değişiklikler sirkadiyen ritimlerimize (vücudumuzun iç saati) müdahale ederek uyku düzenini bozabilir ve ruh halini dahi etkileyebilir.

Manyetik alanlardaki değişikliklere duyarlı olan kişiler artan güneş aktivitesi dönemlerinde duygusal dalgalanmalara da yatkın olabiliyor.