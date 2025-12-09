Oyuncu ve dijital içerik üreticisi İbrahim Selim ile anılan Ayşe Şeyma Keten sosyal medyanın gündemine oturdu. Keten, içerik üreticisi ve YouTuber olarak tanınan bir isimdir.

Şeyma Keten, İbrahim Selim’in programından bir kareyi kalp emojisiyle paylaşması üzerine Selim de aynı kareyi kendi hesabında paylaşarak “Fotoğraf bile koydu” notunu düştü.

Yaşanan gelişmelerin ardından arama motorlarında en çok sorgulatılan isim Ayşe Şeyma Keten oldu.

Ayşe Şeyma Keten kimdir, kaç yaşında? İşte hayatı ve kariyeri

AYŞE ŞEYMA KETEN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1995 yılında doğan Ayşe Şeyma Keten, 2025 yılı itibarıyla 30 yaşındadır. Sivil Hava ve Ulaştırma İşletmeciliği bölümünden mezun oldu. Şu anda aktif olarak sosyal medyada içerik üretmektedir.

İbrahim Selim ile anılan Ayşe Şeyma Keten, sosyal medyada paylaştığı videolarlar ismini geniş kitlelere duyurmuştur. Özellikle genç kitleye sahip olan Keten'in takipçi sayısı oldukça yüksektir.

