UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde yarı finale yükselecek takımlar netleşiyor. AZ Alkmaar ile Shakhtar Donetsk arasında oynanacak kritik rövanş öncesinde maç saati, yayın bilgileri ve ilk maç sonucu merak konusu oldu. Arda Turan'ın yönetimindeki Shakhtar Donetsk yarı final şansı için deplasmanda sahaya çıkıyor.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üçüncü büyük organizasyonu UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde heyecan sürüyor. İlk maçta avantajı eline alan Arda Turanlı Shakhtar Donetsk, deplasmanda AZ Alkmaar karşısında tur biletini almak için sahaya çıkacak.

AZ ALKMAAR-SHAKHTAR DONETSK MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

AZ Alkmaar ile Shakhtar Donetsk arasında oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi karşılaşması, tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler, Türksat uydusu üzerinden veya dijital platformlar aracılığıyla şifreli yayınla maçı izleyebilecek.

tabii Spor platformu son dönemde Avrupa kupalarındaki yayın haklarıyla öne çıkarken, özellikle Konferans Ligi maçlarını canlı yayınlamasıyla dikkat çekiyor. Maçı izlemek isteyen kullanıcıların platformun ücretli üyelik kısmını tamamlaması gerekiyor.

AZ ALKMAAR-SHAKHTAR DONETSK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

AZ Alkmaar ile Shakhtar Donetsk arasındaki rövanş mücadelesi 16 Nisan 2026 Perşembe günü oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati ise 19.45 olarak açıklandı.

İlk maçta Shakhtar Donetsk, sahasında AZ Alkmaar’ı 3-0 mağlup ederek önemli bir avantaj elde etti. Pedrinho ve Alisson Santana’nın golleriyle gelen bu skor, Ukrayna temsilcisini rövanş öncesi tur için oldukça avantajlı konuma taşıdı.

