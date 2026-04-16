UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final heyecanı sona erdi, yarı finale yükselen takımlar ve eşleşmeler netleşti. Avrupa futbolunun zirvesinde oynanacak dev karşılaşmaların tarihleri ve fikstürü futbolseverlerin gündemine oturdu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yarı final eşleşmeleri Bayern Münih - Paris Saint-Germain ve Arsenal - Atletico Madrid şeklinde oluştu. Çeyrek finalde güçlü rakiplerini eleyen dört ekip, kupaya bir adım daha yaklaşmak için sahaya çıkacak.

Bayern Münih, Real Madrid karşısında oynadığı yüksek tempolu mücadelede son dakikalarda bulduğu gollerle yarı finale yükselirken, PSG ise Liverpool deplasmanında aldığı galibiyetle turu geçen taraf oldu. Diğer eşleşmede Arsenal, Sporting karşısında avantajını koruyarak adını son dört takım arasına yazdırdı. Atletico Madrid ise Barcelona karşısında ilk maçtaki skor avantajını iyi kullanarak yarı final bileti aldı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçları 28-29 Nisan 2026 tarihlerinde oynanacak. Bu kapsamda PSG - Bayern Münih karşılaşması 28 Nisan Salı günü saat 22.00’de başlayacak. Arsenal - Atletico Madrid mücadelesi ise 29 Nisan Çarşamba günü yine saat 22.00’de futbolseverlerle buluşacak.

Rövanş karşılaşmaları ise 5-6 Mayıs 2026 tarihlerinde oynanacak. Arsenal - Atletico Madrid rövanşı 5 Mayıs’ta, Bayern Münih - PSG mücadelesi ise 6 Mayıs’ta sahne alacak. İki maç sonunda kazanan takımlar, Şampiyonlar Ligi finaline yükselme hakkı kazanacak.

