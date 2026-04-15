Şampiyonlar Ligi rövanşında Arda Güler'in 2 gol birden attığı maçta Real Madrid'i geriden gelerek 4-3 mağlup eden Bayern Münih, ilk müsabakadan da aldığı 2-1'lik galibiyetle adını yarı finale yazdırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk maçında Bayern Münih'e 2-1 mağlup olan İspanyol devi Real Madrid, rövanşta rakibiyle Almanya'da kozlarını paylaştı.

Münih'teki maçta iki kez geriye düşen Bavyera ekibi, 10 kişi kalan Real Madrid karşısında sahadan 4-3'lük galibiyetle ayrıldı ve yarı finale yükseldi.

ARDA GÜLER KIRMIZI GÖRDÜ

Eflatun beyazlılarda Fransız orta saha oyuncusu Eduardo Camavinga, müsabakanın 86. dakikasında ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Müsabakanın ardından Arda Güler, itirazları nedeniyle kırmızı kart gördü.

YARI FİNALDE RAKİP PSG

Adını yarı finale yazdıran Bayern Münih, Liverpool'un eleyen Paris Saint Germain'in rakibi oldu.

