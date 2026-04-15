UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Bayern Münih'e konuk olan Real Madrid'de Arda Güler, müsabakada harika 2 gole imza attı. Alman kaleci Manuel Neuer'in ilk dakikadaki ikramını geri çevirmeyen 21 yaşındaki milli yıldız, maçta bir de frikikten gol atarak Allianz Arena'de duble yaptı.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Bundesliga devi Bayern Münih, Arda Güler'in formasını giydiği İspanyol devi Real Madrid'i konuk etti.

MANUEL NEUER'DEN BÜYÜK HATA

Müsabakaya ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Arda Güler, Alman file bekçisi Manuel Neuer'in büyük hatasında uzaklardan attığı nefis golle Real Madrid'i henüz 1. dakikada 1-0 öne geçirdi.

ARDA GÜLER AFFETMEDİ

Bayern'in 40 yaşındaki deneyimli file bekçisi Manuel Neuer, karşılaşmanın 35. saniyesinde kendisine gönderilen topu hatalı bir şekilde Arda'ya doğru attı, gelişine harika bir vuruş çıkaran milli futbolcumuz ise skoru 1-0'a getirdi. Arda Güler'in enfes golünün ardından başta Neuer olmak üzere Bayernli oyuncular büyük üzüntü yaşarken Realli oyuncular ise hayranlıkla Arda'yı tebrik etti.

ARDA BİR DE FRİKİKTEN ATTI

Müsabakanın 29. dakikasında kazanılan frikikte topun başına geçen Arda, tam köşeye yaptığı müthiş vuruşla Neuer'i bir kez daha avladı ve takımını 2-1 öne geçiren golü kaydetti.

DEVLER LİGİ'NDEKİ İLK GOLLERİ

21 yaşındaki yıldız, Almanya deplasmanında attığı gollerle kariyerindeki ilk Şampiyonlar Ligi gollerini kaydetti. Öte yandan, Arda Güler, 35. saniyede attığı gole bu sezonun en erken golüne imza atan isim oldu.

Arda Güler'in gol sevinci

