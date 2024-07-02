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Bakan olarak atanan Murat Kurum, 2023 genel seçimlerinde İstanbul milletvekili olarak seçilmişti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bakan olarak atanan Murat Kurum, 2023 genel seçimlerinde İstanbul milletvekili olarak seçilmişti
Sağlık Bakanı, Murat Kurum, Çevre, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2 Temmuz gecesi yayımlanan Resmi Gazete kararlarının ardından daha önce İBB adayı olan ve seçime giren Murat Kurum'un yeni görevi de belli oldu. Vatandaşlar ise Murat Kurum milletvekili mi, ne bakanı oldu araştırmasını yapmaya başlarken yeni bakanlık görevinin ardından ilk sözlerini de paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yerine İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu atanırken Murat Kurum'un yeni bakan görevi de vatandaşın gündeminde yer alırken Murat Kurum'un yeni görevi ne oldu, hangi bakanlığa atandı merak ediliyor.

MURAT KURUM NE BAKANI OLDU, YENİ GÖREVİ NEDİR?

Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de istifa eden Bakan Özhaseki'nin yerine bir önceki bakan İBB Başkan adayı olarak atandı.

Bakan olarak atanan Murat Kurum, 2023 genel seçimlerinde İstanbul milletvekili olarak seçilmişti - 1. Resim

Yeni göreviyle ilgili düşüncelerini X hesabından şu sözlerle duyurdu:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın takdir ve tensipleriyle yeniden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak görevlendirilmiş bulunmaktayım. 

Bizi bu şerefli göreve layık gören Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum.

Çabamız, gayretimiz, mücadelemiz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmaktır.

Bayrağı devralacağımız Sayın Mehmet Özhaseki bakanımız gibi biz de başta asrın felaketinin yaşandığı tüm şehirlerimiz olmak üzere 81 ilimizin her köşesinde çalışmaya, koşmaya devam edeceğiz. 

Rabbim üstlendiğimiz bu kutlu görevde bizi aziz milletimize mahcup etmesin."

Bakan olarak atanan Murat Kurum, 2023 genel seçimlerinde İstanbul milletvekili olarak seçilmişti - 2. Resim

MURAT KURUM MİLLETVEKİLİ Mİ, NEREDEN?

7 Mayıs 1976 yılında Çankaya'da doğan isim siyasetçi ve inşaat mühendisidir. Resmi Gazete kararının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olan Kurum, 2018-2023 aralığında da bu görevde yer alıyordu. 2023 genel seçimlerinde ise İstanbul milletvekili seçilmişti. 

2024 yılında AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmuştu.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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