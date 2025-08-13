Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Balıkesir'de deprem mi oldu, artçılar devam ediyor mu? 13 Ağustos Balıkesir son depremler

Balıkesir'de deprem mi oldu, artçılar devam ediyor mu? 13 Ağustos Balıkesir son depremler

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Balıkesir&#039;de deprem mi oldu, artçılar devam ediyor mu? 13 Ağustos Balıkesir son depremler
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son dakika deprem haberi Balıkesir'den geldi. Sındırgı'da artçılar sürerken bölge halkı ise şiddetli sarsıntının büyüklüğünü araştırıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi ilk verileri paylaştı, işte Balıkesir'deki son depremler...

Yurdun dört bir yanından korkutan deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Son şiddetli sarsıntı sismik hareketliliğin devam ettiği Balıkesir'den geldi. AFAD ilk verileri paylaştı, işte Sındırgı'daki son depremin büyüklüğü... 

BALIKESİR 4 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREMLE SALLANDI

AFAD'ın verilerine göre; Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 11.11'de yerin 8 kilometre altında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yere yakın gerçekleşen şiddetli sarsıntı çevre ilçelerde de hissedildi. Paniğe kapılan bazı vatandaşlar sokaklara çıkarken, şuan için herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadığı öğrenildi. 

Marmara'da korkutan deprem! İstanbul sallandı, işte ilk veriler - 1. Resim

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Kapı dışarı edilen İsrail Genelkurmay Başkanı Netanyahu'nun katliam planını onayladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman? Ücretli öğretmenlik 2025 ön başvuru tarihleri araştırılıyor - HaberlerÜcretli öğretmenlik başvuruları ne zaman? Ücretli öğretmenlik 2025 ön başvuru tarihleri araştırılıyor2025 AGS Puan hesaplama! AGS-P1 ve AGS-P2 puanı nasıl hesaplanır? - Haberler2025 AGS Puan hesaplama! AGS-P1 ve AGS-P2 puanı nasıl hesaplanır?Osmaniye'deki orman yangını söndürüldü mü, son durum ne? Acı haber geldi, bir şehit var - HaberlerOsmaniye'deki orman yangını söndürüldü mü, son durum ne? Acı haber geldi, bir şehit varBaşakşehir-Viking rövanş maçı ne zaman? - HaberlerBaşakşehir-Viking rövanş maçı ne zaman?Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçeceği iddiası: Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu kimdir? - HaberlerÖzlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçeceği iddiası: Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu kimdir?50. UEFA Süper Kupa finali şifresiz izlenecek: PSG-Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - Haberler50. UEFA Süper Kupa finali şifresiz izlenecek: PSG-Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Sonraki Haber Yükleniyor...