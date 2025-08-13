Balıkesir'de deprem mi oldu, artçılar devam ediyor mu? 13 Ağustos Balıkesir son depremler

Yurdun dört bir yanından korkutan deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Son şiddetli sarsıntı sismik hareketliliğin devam ettiği Balıkesir'den geldi. AFAD ilk verileri paylaştı, işte Sındırgı'daki son depremin büyüklüğü...

BALIKESİR 4 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREMLE SALLANDI

AFAD'ın verilerine göre; Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 11.11'de yerin 8 kilometre altında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yere yakın gerçekleşen şiddetli sarsıntı çevre ilçelerde de hissedildi. Paniğe kapılan bazı vatandaşlar sokaklara çıkarken, şuan için herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadığı öğrenildi.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.