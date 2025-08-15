Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Şiddetli sarsıntı sonrası yürekler bir kez daha ağza geldi. Bölgede yaşayan insanlar ise "Balıkesir'de deprem mi oldu, büyüklüğü ne?" diye merak içerisinde... AFAD ve Kandilli Rasathanesi Sındırgı merkezli sarsıntıyı son dakika olarak duyurdu, işte 15 Ağustos son depremler listesi ve detaylar...

Yurdun dört bir yanından korkutan deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Son  sarsıntı sismik hareketliliğin devam ettiği Balıkesir'den geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi internet siteleri üzerinden 15 Ağustos son depremler lisesini yayımladı. Peki Balıkesir'deki depremin büyüklüğü ne? Herhangi bir hasar oluştu mu, nerelerde hissedildi? İşte bölgede son durum.

BALIKESİR'DE 4,3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU

Balıkesir Sındırgı'da 10 Ağustos'ta meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem İstanbul, Ankara ve İzmir de dahil birçok yerde hissedilmiş, büyük korku yaşatmıştı. Bölgede artçı sarsıntılar devam etti. Son sarsıntı şiddetli oldu, insanlar depremin büyüklüğünü soruşturdu. AFAD'ın verilerine göre; Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 13.13'de yerin 7 kilometre altında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şiddetli sarsıntı çevre ilçelerde de hissedildi. Paniğe kapılan bazı vatandaşlar sokaklara çıkarken, şuan için herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadığı öğrenildi. 

 Balıkesir'de deprem mi oldu, büyüklüğü ne? AFAD duyurdu, işte 15 Ağustos son depremler listesi - 1. Resim

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Kaynak: Türkiye Gazetesi

