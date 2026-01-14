Balıkesir Sındırgı'da 14 Ocak Çarşamba akşamı bir deprem meydana geldi. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar Balıkesir'de deprem mi oldu sorusunun cevabını araştırmaya başladı. 14 Ocak AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ise resmi kanallar üzerinden duyuruldu.

Balıkesir deprem son dakika verileri paylaşıldı. Balıkesir’de akşam saatlerinde meydana gelen deprem, bölge halkında kısa süreli endişeye neden oldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi kayıtlarına göre, Balıkesir’in Sındırgı ilçesi merkezli bir deprem yaşandı. Sarsıntı çevre ilçelerde de hissedildi. İşte 14 Ocak AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler...

BALIKESİR'DE DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA?

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 14 Ocak akşamı deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi kayıtlarına göre saat 20:36’da yaşanan sarsıntının büyüklüğü 3.9 olarak ölçüldü. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bildirilmedi.

AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU?

Son deprem Balıkesir’in Sındırgı ilçesi merkezli olarak kaydedildi. Sarsıntı, Sındırgı’ya bağlı Büyükdağdere, Küçükdağdere, Işıklar ve Aslandede çevresinde hissedildi. Depremin Manisa’nın Gördes ilçesine bağlı Yüreğil Mahallesi’ne de yakın olduğu belirtildi.

14 OCAK SON DEPREMLER LİSTESİ AFAD

20:36 - Sındırgı (Balıkesir) - 3.9

19:45 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.1

19:35 - Palandöken (Erzurum) - 1.2

19:27 - Sındırgı (Balıkesir) - 0.8

19:26 - Yahyalı (Kayseri) - 1.2

19:18 - Göksun (Kahramanmaraş) - 1.9

19:14 - Seydikemer (Muğla) - 1.6

18:55 - Sincik (Adıyaman) - 2.6

18:40 - Bahçe (Osmaniye) - 1.2

18:25 - Sındırgı (Balıkesir) - 0.9

