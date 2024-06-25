Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde makilik alana sıçrayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde makilik alana sıçrayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yangın, Balıkesir, Orman Bakanlığı, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

25 Haziran günü Ayvalık'ta meydana gelen çöplük yangınının sıçramasıyla beraber büyüdü. Vatandaşların ihbarı üzerine ekiplerin müdahale ettiği yangında çalışmalar sürerken söndürüldü mü, son durum nedir merak ediliyor. Alevler Sarımsaklı plajına doğru ilerlerken itfaiye ekipleri olay yerinde.

Bugün öğlen saatlerinde çıkan çöplük civarında başlayan olan yangının makilik alana sıçramasıyla beraber büyüdü. İtfaiye ekipleri olay yerine gelirken söndürme mücadelesi son hızla devam ediyor. 

BALIKESİR AYVALIK YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

25 Haziran günü meydana gelen çöplük civarında yangının makilik arana sıçramasına sebep şiddetli poyraz olurken, Sarımsaklı plajına doğru hızla ulaşıyor.

Orman Bakanlığına ait olan 4 uçak ve 2 helikopter ile karadan ise 5 arazöz 2 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı iş makineleri ve 60 personel müdahale ederken çalışmalar sürüyor.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde makilik alana sıçrayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor - 1. Resim

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Dilan-Engin Polat’a tahliye kararı sonrası Banu Parlak’tan ilk paylaşımRusya AB'den 81 basın kuruluşuna yaptırım uygulayacak: İçlerinde büyük medya kurumları da var
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Türkiye, EURO 2024'te 1 puan alması halinde grubu ikinci tamamlayacak - HaberlerTürkiye, EURO 2024'te 1 puan alması halinde grubu ikinci tamamlayacakBeşiktaş ile adı anılan Rafa Silva, Benfica takımında oynuyor - HaberlerBeşiktaş ile adı anılan Rafa Silva, Benfica takımında oynuyorGörevden alınan Sergey Şoygu için neden tutuklama emri çıkarıldı? - HaberlerGörevden alınan Sergey Şoygu için neden tutuklama emri çıkarıldı?Abdülkerim Bardakcı, sarı kart cezasından dolayı Çekya maçında oynamayacak - HaberlerAbdülkerim Bardakcı, sarı kart cezasından dolayı Çekya maçında oynamayacakSeğmen Kardeşler (SEGMN) halka arzı 30,00 TL'den katılım endeksine uygun olarak işlem görecek - HaberlerSeğmen Kardeşler (SEGMN) halka arzı 30,00 TL'den katılım endeksine uygun olarak işlem görecekBugün başlayan Brawl Stars BS bakım molasının kısa süre içerisinde tamamlanması bekleniyor - HaberlerBugün başlayan Brawl Stars BS bakım molasının kısa süre içerisinde tamamlanması bekleniyor
Sonraki Haber Yükleniyor...