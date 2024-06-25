Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde makilik alana sıçrayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

25 Haziran günü Ayvalık'ta meydana gelen çöplük yangınının sıçramasıyla beraber büyüdü. Vatandaşların ihbarı üzerine ekiplerin müdahale ettiği yangında çalışmalar sürerken söndürüldü mü, son durum nedir merak ediliyor. Alevler Sarımsaklı plajına doğru ilerlerken itfaiye ekipleri olay yerinde.

Bugün öğlen saatlerinde çıkan çöplük civarında başlayan olan yangının makilik alana sıçramasıyla beraber büyüdü. İtfaiye ekipleri olay yerine gelirken söndürme mücadelesi son hızla devam ediyor.

BALIKESİR AYVALIK YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

25 Haziran günü meydana gelen çöplük civarında yangının makilik arana sıçramasına sebep şiddetli poyraz olurken, Sarımsaklı plajına doğru hızla ulaşıyor.

Orman Bakanlığına ait olan 4 uçak ve 2 helikopter ile karadan ise 5 arazöz 2 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı iş makineleri ve 60 personel müdahale ederken çalışmalar sürüyor.