Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Bant daraltma nedir? İnternete erişim sınırlaması nasıl getiriliyor?

Bant daraltma nedir? İnternete erişim sınırlaması nasıl getiriliyor?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bant daraltma nedir? İnternete erişim sınırlaması nasıl getiriliyor?
Sosyal Medya, İnternet Erişimi, İnternet Hızı, AB, Yolsuzluk, Terör, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bant daralması sosyal medya platformlarında girişinin kısıtlanması ve internetin yavaşlamasına neden olur. Ayrıca sitede erişim engeli bulunmaz ancak veri akışı daraltılır. Bu nedenden kaynaklı verilere erişim gecikir ya da yavaşlar.

İBB Başkanı İmamoğlu yolsuzluk ve terör suçlamalarıyla gözaltına alınması sonrası internette erişim sorunu yaşamaya başladı. 

Twitter (X) gibi sosyal medya sitelerine girişi kısıtlayan bant daraltması yeniden gündem olmaya başladı. Bant daraltması bir siteye erişimin yavaşlatılması anlamına gelir.

Bant daraltma nedir? İnternete erişim sınırlaması nasıl getiriliyor? - 1. Resim

BANT DARALTMA UYGULAMASI NEDİR, NE ANLAMA GELİYOR?

Bant daraltma uygulaması internet sitesine erişimin ağırlaştırılması anlamında kullanılan bir terimdir.

Siteye erişim engeli koymaz ancak veri akışını yavaşlatır. Bu nedenle herhangi bir siteye giriş yapıldığında hatta uygulamaya girildiğinde verilere erişim gecikmeli ve yavaş olur.

Bant daraltma nedir? İnternete erişim sınırlaması nasıl getiriliyor? - 2. Resim

İNTERNETE ERİŞİM SINIRLAMASI NASIL GETİRİLİYOR?

Bant daralması nedeniyle kullanıcıların internet sitelerine erişimi yavaşlatmasına neden olur. İnternet hızı sorunları, sosyal medya platformlarına erişim sıkıntısı ve yavaş yüklenme gibi sorunları beraberinde getirir. Ayrıca sosyal medya platformlarında olduğu gibi sitelere giriş yapmak da güçlük çekilir.

Bant sınırlamsı getirildiğinde kullanıcılar aktif olarak siteye giriş yapabilir. Ancak bu hızı nedeniyle erişim zor olur. Ayrıca bant genişliği ne kadar büyükse, aktarım yapılacak verinin hacmi de büyük olur.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İyi Partili Emin Ferhat Ertek İBB soruşturmasında gözaltındaİsrail’in Suriye’deki işgal planı genişliyor! Ordu Dera ve Kuneytra’ya girdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
DGS ek tercihleri ne zaman? ÖSYM 2025 DGS ek tercih ve yerleştirme takvimi - HaberlerDGS ek tercihleri ne zaman? ÖSYM 2025 DGS ek tercih ve yerleştirme takvimi8 Eylül Gelinim Mutfakta puan durumu! Kim birinci oldu? - Haberler8 Eylül Gelinim Mutfakta puan durumu! Kim birinci oldu?2025 DGS yerleştirme sonuçları açıklandı! DGS tercih sonucu sorgulama - HaberlerAdaylar heyecanla bekliyordu! Sonuçlar açıklandıAraklı su kesintisi: TİSKİ duyurdu, Trabzon'da sular ne zaman gelecek? - HaberlerAraklı su kesintisi: TİSKİ duyurdu, Trabzon'da sular ne zaman gelecek?Gürsel Tekin milletvekili mi? İşte CHP'li Gürsel Tekin'in hayatı - HaberlerGürsel Tekin milletvekili mi? İşte CHP'li Gürsel Tekin'in hayatıBursa Nilüfer su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? Osmangazi, Yıldırım.... - HaberlerBursa Nilüfer su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? Osmangazi, Yıldırım....
Sonraki Haber Yükleniyor...