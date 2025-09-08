Bant daraltma nedir? İnternete erişim sınırlaması nasıl getiriliyor?

İBB Başkanı İmamoğlu yolsuzluk ve terör suçlamalarıyla gözaltına alınması sonrası internette erişim sorunu yaşamaya başladı.

Twitter (X) gibi sosyal medya sitelerine girişi kısıtlayan bant daraltması yeniden gündem olmaya başladı. Bant daraltması bir siteye erişimin yavaşlatılması anlamına gelir.

BANT DARALTMA UYGULAMASI NEDİR, NE ANLAMA GELİYOR?

Bant daraltma uygulaması internet sitesine erişimin ağırlaştırılması anlamında kullanılan bir terimdir.

Siteye erişim engeli koymaz ancak veri akışını yavaşlatır. Bu nedenle herhangi bir siteye giriş yapıldığında hatta uygulamaya girildiğinde verilere erişim gecikmeli ve yavaş olur.

İNTERNETE ERİŞİM SINIRLAMASI NASIL GETİRİLİYOR?

Bant daralması nedeniyle kullanıcıların internet sitelerine erişimi yavaşlatmasına neden olur. İnternet hızı sorunları, sosyal medya platformlarına erişim sıkıntısı ve yavaş yüklenme gibi sorunları beraberinde getirir. Ayrıca sosyal medya platformlarında olduğu gibi sitelere giriş yapmak da güçlük çekilir.

Bant sınırlamsı getirildiğinde kullanıcılar aktif olarak siteye giriş yapabilir. Ancak bu hızı nedeniyle erişim zor olur. Ayrıca bant genişliği ne kadar büyükse, aktarım yapılacak verinin hacmi de büyük olur.