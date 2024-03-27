Barış Alper hangi takımda oynuyor?
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Barış Alper Yılmaz, Galatasaray takımında forvet oynuyor.| A Milli Takım'ın Avusturya karşısında oynadığı maçta ilk 11'de yer alan Barış Alper, maçın 73. dakikasında attığı gol VAR incelemesi sonrası iptal edildi. Oyuncunun futbol kariyeri ve hayatı merak ediliyor. Detaylar haberimizde...
Barış Alper'in hayatı ve futbol kariyerine dair detaylar haberimizde yer alıyor. İşte, detaylar...
BARIŞ ALPER HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?
Forvet mevkiinde oynayan Barış Alper, Galatasaray'da ve Türk milli takımında forma giyiyor.
BARIŞ ALPER KİMDİR?
23 Temmuz 2000 yılında Rize'de doğan oyuncu, futbol kariuerine 2011 yılında Rize İl Özel İdarespor'da başladı. 2017 yılında 3. lig takımı Ankara Demirspor'a transferi gerçekleşti. İlk profesyonel maçına 27 Eylül 2017 tarihinde Gölcükspor karşısında çıktı. 2020 yılında Ankara Keçiörengücü'ne transfer oldu. 9 Temmuz 2021'de bedelsiz olarak Galatasaray'la sözleşme imzaladı. 2021 yılından bu yana Milli Takım'da forma giymektedir.