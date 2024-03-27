Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Haberler > Barış Alper hangi takımda oynuyor?

Barış Alper hangi takımda oynuyor?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Barış Alper hangi takımda oynuyor?

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Barış Alper Yılmaz, Galatasaray takımında forvet oynuyor.| A Milli Takım'ın Avusturya karşısında oynadığı maçta ilk 11'de yer alan Barış Alper, maçın 73. dakikasında attığı gol VAR incelemesi sonrası iptal edildi. Oyuncunun futbol kariyeri ve hayatı merak ediliyor. Detaylar haberimizde...

Barış Alper'in hayatı ve futbol kariyerine dair detaylar haberimizde yer alıyor. İşte, detaylar...

BARIŞ ALPER HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Forvet mevkiinde oynayan Barış Alper, Galatasaray'da ve Türk milli takımında forma giyiyor. 

BARIŞ ALPER KİMDİR?

23 Temmuz 2000 yılında Rize'de doğan oyuncu, futbol kariuerine 2011 yılında Rize İl Özel İdarespor'da başladı. 2017 yılında 3. lig takımı Ankara Demirspor'a transferi gerçekleşti. İlk profesyonel maçına 27 Eylül 2017 tarihinde Gölcükspor karşısında çıktı. 2020 yılında Ankara Keçiörengücü'ne transfer oldu. 9 Temmuz 2021'de bedelsiz olarak Galatasaray'la sözleşme imzaladı. 2021 yılından bu yana Milli Takım'da forma giymektedir. 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bahar dizisine yeni dahil olan Rüzgar karakterini Deniz Sarıkaş canlandırıyor - HaberlerBahar dizisine yeni dahil olan Rüzgar karakterini Deniz Sarıkaş canlandırıyorMerih Demiral hangi takımda oynuyor? - HaberlerMerih Demiral hangi takımda oynuyor?Kaan Ayhan kimdir, kaç yaşında? - HaberlerKaan Ayhan kimdir, kaç yaşında?Cenk Özkacar hangi takımda oynuyor? Türkiye Milli Takımı’nın ilk 11’inde olan Cenk Özkacar’ın yaşı ve hayatı - HaberlerCenk Özkacar hangi takımda oynuyor? Türkiye Milli Takımı’nın ilk 11’inde olan Cenk Özkacar’ın yaşı ve hayatıBorsa İstanbul neden düşüşte? 26-27 Mart Borsa bugün neden düşüyor? - HaberlerBorsa İstanbul neden düşüşte? 26-27 Mart Borsa bugün neden düşüyor?İnci Taneleri Necmi kim, gerçek adı ne? Onur Akbay hayatı ve biyografisi - Haberlerİnci Taneleri Necmi kim, gerçek adı ne? Onur Akbay hayatı ve biyografisiAvusturya Türkiye ne maçı, hazırlık maçı mı EURO 2024 mü? - HaberlerAvusturya Türkiye ne maçı, hazırlık maçı mı EURO 2024 mü?Avusturya Türkiye maçı spikeri kim, maçı kim anlatıyor? - HaberlerAvusturya Türkiye maçı spikeri kim, maçı kim anlatıyor?Yargıtay Başkanlığı Seçimi 6. Tur Sonuçları! Yargıtay başkanlık seçimi 6. tur ne oldu, oylama sonucu belli oldu mu? - HaberlerYargıtay Başkanlığı Seçimi 6. Tur Sonuçları! Yargıtay başkanlık seçimi 6. tur ne oldu, oylama sonucu belli oldu mu?Bahar dizisi Rengin'in abisi Selim'i Uygar Özçelik canlandırıyor - HaberlerBahar dizisi Rengin'in abisi Selim'i Uygar Özçelik canlandırıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...