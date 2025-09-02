Barış Alper transfer oldu mu? Galatasaray'dan flaş hamle! Dursun Özbek araya girdi...

Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz'ın transferi yılan hikayesine döndü. Son maçlara katılmayan Barış'ın takımdaki geleceği merak konusu oldu. Yakın çevresi mutsuz olduğunu ve gitmek istediğini öne sürdü. Talibi de var ama sorunlar bir türlü bitmedi. Peki ne oldu, Barış Alper Yılmaz'ın gidiyor mu kalıyor mu? İşte son dakika transfer haberinin ayrıntıları...

BARIŞ ALPER YILMAZ HANGİ TAKIM İSTİYOR?

Barış Alper Yılmaz'ı Suudi ekibi NEOM istiyor.

BARIŞ ALPER YILMAZ TRANSFER OLDU MU?

Barış Alper Yılmaz'ın transferi şuan için gerçekleşmedi. Galatasaray bir kez daha fiyat yükseltti. Suud kulübü, Galatasaray’a 40 milyon avro, Keçiörengücü’ne ödenecek 8 milyon avro ve Ankara Demirspor’a ödenecek 2 milyon avro artı bir sonraki satıştan yüzde 10 pay ile toplamda 50,5 milyon avroluk teklif yaptı. Ancak sarı kırmızılılar “Biz net 50 milyon isteriz” dedi.