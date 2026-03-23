Küresel piyasalarda ons altının 5 bin dolar seviyelerinden 4 bin 400 doların altına gerilemesi, yurt içindeki altın fiyatlarını da etkiledi. Bayram sonrası ilk işlem gününde gram altın fiyatlarında yaşanan geri çekilme dikkat çekerken, Kapalıçarşı ile piyasa arasındaki fiyat farkı da dikkat çekti. Yatırımcılar ve düğün hazırlığı yapan vatandaşlar, güncel alış-satış rakamlarını takip ediyor. İşte, 23 Mart 2026 gram, çeyrek, tam altın fiyatları....

Bayram sonrası altın fiyatları yakından takip ediliyor. İlk iş gününde gram altının son durumu kontrol edilirken 23 Mart 2026 altın fiyatları da araştırılıyor. Küresel gelişmelerin etkisiyle ons altındaki gerileme, iç piyasada gram altın fiyatlarını aşağı çekti.

BAYRAM SONRASI ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Bayram sonrası altın fiyatlarında düşüş yaşandı. Özellikle Kapalıçarşı ile spot piyasa arasındaki fark ise gündem oldu. Altın fiyatlarında aşağı ya da yukarı yönlü sert hareketler yaşanması durumunda fiziki piyasada düşüşe karşı reaksiyon geç veriliyor. Bu nedenle Kapalıçarşı'daki altın fiyatlarındaki fark oluşmakta.

23 Mart 2026 gram altın fiyatları

23 MART 2026 GRAM ALTIN FİYATI ALIŞ-SATIŞ

23 Mart 2026 09.42 itibarıyla gram altın alış fiyatı 6.046,05 TL, satış fiyatı ise 6.050,739 TL olarak belirlendi. Çeyrek altın alış fiyatı 10584,7 TL.

ONS ALTIN FİYATI 23 MART 2026

Ons altın fiyatı şu anda 4.279,60 seviyesinden işlem görüyor. Bir önceki kapanış fiyatı ise 4.491,15'di. Kur bugün, 4.270,82 - 4.536,46 aralığında işlem gördü. 23 Mart 2026 açılış fiyatı ise 4.491,15 oldu.

Ons altın lış fiyatı 4.276,20 ve satış fiyatı: 4.277,46.

