Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ), 14 Ocak Çarşamba günü planlı elektrik bakım ve altyapı çalışmaları kapsamında 12 ilçede 8 saat boyunca elektrik kesintisi uygulanacağını duyurdu. Baz bölgelerde kesintilerin 8 saate kadar süreceğini belirtirken, "Elektrikler n zaman gelecek?" sorusu gündemin ilk sırasına yerleşti.

Bugün İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, kesintiler şebeke yenileme, bakım ve arıza önleme çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek. Çalışmaların tamamlanmasınına ardından elektrikler 8 saatin sonunda yeniden verileceği bildirildi.

BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI