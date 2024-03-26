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Bedrana filmi nerede, ne zaman çekildi?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bedrana filmi nerede, ne zaman çekildi?

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bedrana filmi 1974 yılında Elazığ'da çekildi.| Perihan Savaş'ın başrolünde olduğu film nerede, ne zaman çekildi ve konusu ne araştırılıyor. İşte, detaylar...

Perihan Savaş'ın başrolünde olduğu Güneydoğu Anadolu'da geçen bir toprak hikayesini anlatan eski Türk filmi Bedrana'nın çekildiği yer, tarihi ve konusu araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

BEDRANA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Bedrana filmi Elazığ Palu'da çekildi. 

NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

1974 yılında çekilen filmin yönetmen koltuğunda Süreyya Duru yer aldı. 

KONUSU NE?

Bekir Yıldız'ın romanından uyarlanan film, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki toprak ve insan ilişkilerini anlatır. Filmin çekimleri bir buçuk ay sürmüştür. Filmde bölgenin yaşam koşulları ve atmosferini beyaz perdeye yansıtmıştır. Bedrana ve 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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