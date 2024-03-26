Bedrana filmi nerede, ne zaman çekildi?

Düzenleyen: İrem Öz / Kaynak: Türkiye Gazetesi 26 Mart 2024 18:30 - Güncelleme: 26 Mart 2024 18:51 - Güncelleme:

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Bedrana filmi 1974 yılında Elazığ'da çekildi.| Perihan Savaş'ın başrolünde olduğu film nerede, ne zaman çekildi ve konusu ne araştırılıyor. İşte, detaylar...