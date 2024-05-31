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Bedri Güntay, Pelin Karahan ile 2014 yılında evlendi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bedri Güntay, Pelin Karahan ile 2014 yılında evlendi
Pelin Karahan, Bedri Güntay, Kavak Yelleri, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Televizyon ekranlarında görmeye alışkın olduğumuz isimlerden biri olan Pelin Karahan'ın eşi olan Bedri Güntay hakkında kimdir, kaç yaşında gibi sorular araştırılırken ne iş yapıyor merak edildi. "Valla ben eşim oynayana kadar ben dizi seyretmeyeceğim" sözleri ile gündeme gelen ismin hayatı...

Kavak Yelleri dizisi ile karşımıza çıkan ve sevilerek takip edilen oyunculardan biri olan Pelin Karahan'ın eşi olan Bedri Güntay'ın nereli olduğu ve ne iş yaptığı gündemde yer aldı.

Çift, 24 Haziran 2014 yılında Adile Sultan Sarayı’nda dünya evine girdi. 1984 yılında doğan Güntay, Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. Bir güvenlik şirketinin yönetim kurulu başkanı olan isim, Karahan ile uzun zamandır evliliklerini yürütüyor.

Bedri Güntay, Pelin Karahan ile 2014 yılında evlendi - 1. Resim

Karahan, 6 Ekim 1984 yılında dünyaya geldi. Arı Koleji’nde ilkokul eğitimini tamamlayan oyuncu, Ankara Sokullu Mehmet Paşa Lisesi’nde eğitimini tamamladı. Lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi Turizm İşletme bölümünde tamamlayan sanatçı, 2022 senesinde Pelin'in Mutfağı adlı programı sundu.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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