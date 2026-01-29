CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde grup liderliği için sahaya çıkacak Fenerbahçe Medicana, Portekiz deplasmanında Benfica’ya konuk oluyor. Mücadelenin yayın saati ve kanalı voleybolseverler tarafından merak ediliyor.

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu’ndaki 5. maçında zorlu bir deplasmana çıkıyor. Sarı Melekler, gruptaki liderliğini sürdürmek için Portekiz temsilcisi Benfica karşısında galibiyet hedefliyor.

BENFİCA-FENERBAHÇE MEDİCANA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. hafta mücadelesi, 29 Ocak Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma, Portekiz’in Lizbon kentinde bulunan Sports Hall Benfica’da gerçekleştirilecek ve Türkiye saati ile 23.00’te başlayacak. Grubun ilk dört maçını kazanarak 11 puanla zirvede yer alan Fenerbahçe Medicana, bu karşılaşmadan da galibiyetle ayrılması halinde liderliğini sürdürmeyi hedefliyor. Sarı Melekler, oynadığı maçların üçünü 3-0, birini ise 3-2’lik skorla kazandı.

Benfica-Fenerbahçe Medicana voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta? (CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi)

BENFİCA-FENERBAHÇE MEDİCANA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Benfica-Fenerbahçe Medicana karşılaşması, Türkiye’de voleybolseverlerle TRT Spor Yıldız ekranlarında canlı olarak buluşacak. Mücadele, şifresiz yayınla izlenebilecek.

Portekiz temsilcisi Benfica, grupta oynadığı maçlarda 1 galibiyet ve 3 mağlubiyet alarak 2 puanla son sırada bulunuyor. İki ekip arasında İstanbul’da oynanan ilk maçta Fenerbahçe Medicana, 25-18, 25-19 ve 25-12’lik setlerle sahadan 3-0 galip ayrılmıştı.

Haberle İlgili Daha Fazlası