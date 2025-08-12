Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Benfica Nice maçı hangi kanalda, Kerem Aktürkoğlu oynayacak mı? İşte maç yayın bilgileri ve ilk 11'ler

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Benfica, Nice'i ağırlıyor. Gündemde ise Fenerbahçe ile transfer görüşmeleri yapan 'Kerem Aktürkoğlu oynayacak mı, ilk 11'de mi' soruları yer alıyor. Portekiz’deki bu kritik mücadele, turun kaderini belirleyecek. 'Benfica-Nice maçı hangi kanalda, canlı nereden izlenir' merak edilirken İşte, Benfica - Nice maçı ilk 11'leri ve maç kadrosu...

Benfica, ilk maçta 2-0’lık avantajla çıktığı Nice deplasmanının ardından rövanş maçında Estádio da Luz’da tur biletini garantilemek için sahaya çıkıyor. Maçın yayın bilgileri ve Kerem Aktürkoğlu’nun durumu, futbolseverlerin en çok merak ettiği konular arasında.

BENFİCA - NİCE MAÇI HANGİ KANALDA?

Benfica ile Nice arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçı, 12 Ağustos 2025 Salı günü saat 20.00’de (TSİ 22.00) Estádio da Luz’da oynanacak. Maç, Exxen platformundan şifreli olarak canlı yayınlanacak.

Exxen, Türkiye’de Şampiyonlar Ligi maçlarının resmi yayıncısı olarak bu karşılaşmayı izleyicilere sunmaya hazırlanıyor. Platforma üye olanlar, maçı mobil cihazlardan veya internet üzerinden takip edebilecek.

İtalyan hakem Marco Guida’nın yöneteceği maçı Türkiye'den izlemek isteyenler için maç yalnızca Exxen üzerinden yayınlanacak. 

BENFİCA - NİCE MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Benfica-Nice maçı, Türkiye’de Exxen platformu üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Exxen, web sitesi, mobil uygulama veya akıllı TV uygulamaları aracılığıyla erişilebilir. Üyelik paketleri aylık 249 TL'den başlıyor. 

KEREM AKTÜRKOĞLU BENFİCA - NİCE MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Kerem Aktürkoğlu’nun Benfica-Nice maçında oynayıp oynamayacağı henüz belli değil ancak yedeklerde yer alacağı düşünülüyor. Transfer döneminde adı Fenerbahçe ile geçen Aktürkoğlu'nun durumu yakından takip ediliyor. 

BENFİCA-NİCE MAÇI İLK 11'LER BELLİ OLDU MU?

Benfica-Nice maçının resmi ilk 11’leri henüz açıklanmadı.

Benfica ve Nice'i muhtemel 11’i şu şekilde: 

Benfica: Trubin, Dedic, Silva, Otamendi, Dahl, Aursens, Rios, Barrenechea, Schjelderup, Ivanovic, Pavlidis.

Nice: Diouf, Mendy, Bah, Peprah Oppong, Clauss, Louchet, Boudaoui, Bard, Bouanani, Jansson, Moffi.

BENFİCA-NİCE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Maç, 12 Ağustos 2025 Salı günü TSİ 22.00’de Estádio da Luz’da oynanacak. Bu rövanş maçı, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu’nun ikinci ayağı.

 

 

