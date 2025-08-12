Benzin motorine zam var mı? 12 Ağustos akaryakıt fiyatlarında son durum araştırılıyor

12 Ağustos 2025 itibarıyla sektör kaynakları tarafından paylaşılan bilgiye göre benzin ve motorin fiyatlarında yeni zamlar pompa fiyatlarına yansıdı.

Art arda gelen zamların ardından motorin ve benzinin fiyatları yükseldi. Peki, Benzin motorine zam var mı? İşte tüm detaylar...

BENZİN VE MOTORİNE ZAM VAR MI?

12 Ağustos tarihinde benzin, motorin ya da LPG fiyatlarında herhangi bir zam yapılmamıştır. Son olarak akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına 1.77 lira indirim yapıldı.

İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA'DA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 51.50 TL

Motorin: 52.07 TL

LPG: 26.51 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI:

Benzin: 51.35 TL

Motorin: 51.95 TL

LPG: 25.88 TL

ANKARA:

Benzin: 52.21 TL

Motorin: 52.95 TL

LPG: 26.40 TL

İZMİR:

Benzin: 52.53 TL

Motorin: 53.29 TL

LPG: 26.33 TL