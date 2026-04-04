2022 yapımı Bergen filmi yeniden gündeme gelirken, oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesi izleyiciler tarafından araştırılıyor. Arabesk şarkılarıyla ve hayat hikayesiyle tanınan Bergen'in hayatını konu alan yapım, televizyon ekranlarında yeniden izleyiciyle buluşuyor.

Bergen filmi, güçlü hikayesi ve dikkat çeken oyuncu kadrosuyla izleyicinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Başrolünde Farah Zeynep Abdullah’ın yer aldığı yapım, ünlü şarkıcı Bergen’in hayat hikayesini anlatıyor.

Yönetmenliğini Mehmet Binay ve Caner Alper’in üstlendiği film, vizyona girdiği dönemde geniş kitlelere ulaşarak önemli gişe başarısı elde etmişti.

BERGEN OYUNCULARI KİM?

Bergen filminde yer alan oyuncu kadrosu, performanslarıyla dikkat çekiyor. Filmin başrolünde Bergen karakterini canlandıran Farah Zeynep Abdullah bulunurken, ona Erdal Beşikçioğlu, Tilbe Saran ve Nergis Öztürk gibi deneyimli isimler eşlik ediyor.

BERGEN FİLMİ OYUNCU KADROSU

Farah Zeynep Abdullah - Bergen

Tilbe Saran - Sabahat Sarılmışer

Erdal Beşikçioğlu - Halis Serbest

Nergis Öztürk - Nadire

Şebnem Sönmez - Suna

Ahmet Kayakesen - Abdullah

Arif Pişkin - Selahattin

Suzan Kardeş - Komşu

Cemal Günbaş - Erdal

Ali Seçkiner Alıcı - Cevdet

BERGEN FİLMİ KONUSU NE?

Bergen filmi, arabesk müziğin unutulmaz isimlerinden biri olan Bergen’in hayat hikayesini konu alıyor. Filmde, çocukluk yıllarından itibaren müziğe olan tutkusu ve zorluklarla dolu hayat mücadelesi detaylı şekilde işleniyor.

Zorlu bir hayat süren Bergen’in sahneye uzanan yolculuğu, yaşadığı şiddet, aşk ve dram dolu olaylarla birlikte anlatılıyor. Sanatçının yaşadığı trajik olaylar ve güçlü dönüş hikayesi, filmin en çarpıcı yönlerinden biri olarak dikkat çekiyor.

