Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, 1 Ağustos 2021'de göreve başladı

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 4 Temmuz 2024 13:05 - Güncelleme: 4 Temmuz 2024 13:10 - Güncelleme:

Dışişleri Bakanlığı, Haber

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EURO 2024'te oynanan Avusturya - Türkiye maçında Merih Demiral'ın gol sevinci gündem olurken Dışişleri Bakanlığı, Berlin Büyükelçisini çağırdı. Haberin ardından ise Berlin Büyükelçisi olan Ahmet Başar Şen'in kim olduğu ve hangi görevlerde bulunduğu merak konusu oldu.