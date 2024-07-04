Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, 1 Ağustos 2021'de göreve başladı
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
EURO 2024'te oynanan Avusturya - Türkiye maçında Merih Demiral'ın gol sevinci gündem olurken Dışişleri Bakanlığı, Berlin Büyükelçisini çağırdı. Haberin ardından ise Berlin Büyükelçisi olan Ahmet Başar Şen'in kim olduğu ve hangi görevlerde bulunduğu merak konusu oldu.
Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen'in Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmasının ardından Büyükelçinin hayatına dair bilgiler araştırılırken kaç yaşında ve nereli araması yapıldı. 25 Haziran 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Türkiye Cumhuriyeti’nin Almanya Federal Cumhuriyeti nezdinde Büyükelçisi olarak atanmıştı.
BERLİN BÜYÜKELÇİSİ AHMET BAŞAR ŞEN KİMDİR?
1967 yılında Ezine'de doğan isim ortaokul eğitimini İstanbul Kabataş Erkek Lisesi’nde tamamlarken 1988 senesinde Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu.
1988-1990 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde AB’nin Hukuki Yapısı alanında, 1990-1996 yılları arasında Stuttgart Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Alman Dili/Edebiyatı alanlarında lisansüstü çalışmalar yaptı.
1996 yılında Dışişleri Bakanlığı’ndaki çalışma hayatına başlayan Şen, Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel Müdürlüğü, Personel Daire Başkanlığı ve İkili Ekonomik İşler Genel Müdürlüğü’nde görev aldı. 2001-2003 yılları arasında Berlin Büyükelçiliği’nde, 2003-2005 yılları arasında Minsk Büyükelçiliği’nde, 2006-2010 yılları arasında New York Başkonsolosluğu’nda görevlendirilmiş, 2010-2012 yılları arasında Orta Doğu Genel Müdürlüğü’nde Daire Başkanı görev yaptı.
25 Haziran 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Türkiye Cumhuriyeti’nin Almanya Federal Cumhuriyeti nezdinde Büyükelçisi olarak atanmış ve 1 Ağustos 2021 göreve başladı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi