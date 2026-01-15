Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan Beşiktaş-Ankara Keçiörengücü karşılaşmasıyla devam ediyor. C Grubu’nda yoluna kayıpsız devam etmek isteyen siyah-beyazlı ekip, taraftarı önünde bir galibiyet daha alarak liderlik iddiasını güçlendirmeyi hedefliyor. Futbolseverler ise ''Beşiktaş-Keçiörengücü maçı hangi kanalda, saat kaçta?'' sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte Beşiktaş-Keçiörengücü canlı yayın bilgileri...

Türkiye Kupası’na galibiyetle başlayan Beşiktaş, grubun ilk haftasında oynadığı karşılaşmadan 3 puanla ayrıldı. Siyah-beyazlılar, yeni yılın ilk iç saha maçında Keçiörengücü karşısında kazanarak grupta 2’de 2 yapmayı ve avantajını sürdürmeyi amaçlıyor. Maça eksiklerle çıkacak olan siyah-beyazlı ekipte orta sahada görev yapan Wilfred Ndidi mücadelede forma giyemeyecek. Deneyimli oyuncu Necip Uysal da maç kadrosunda yer almıyor. Peki, Beşiktaş-Keçiörengücü maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Beşiktaş-Keçiörengücü maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şifresiz canlı yayın bilgileri

BEŞİKTAŞ-KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu mücadelesinde oynanacak Beşiktaş-Ankara Keçiörengücü karşılaşması futbolseverler tarafından şifresiz olarak takip edilebilecek. Mücadele A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Beşiktaş-Keçiörengücü maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şifresiz canlı yayın bilgileri

BEŞİKTAŞ-KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş ile Ankara Keçiörengücü arasındaki Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması 15 Ocak 2026 Perşembe günü oynanacak. Tüpraş Stadı’nda oynanacak mücadele saat 20:30’da başlayacak.

Beşiktaş-Keçiörengücü maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şifresiz canlı yayın bilgileri

BEŞİKTAŞ-KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI HAKEMİ KİM?

Karşılaşmada düdük Abdullah Buğra Taşkınsoy’da olacak. Taşkınsoy’un yardımcılıklarını Murat Altan ve Ali Can Alp üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi Alpaslan Şen olurken, VAR hakemi olarak Bilal Köseoğlu görev yapacak.

Beşiktaş-Keçiörengücü maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şifresiz canlı yayın bilgileri

BEŞİKTAŞ-KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11

Beşiktaş: Ersin, Taylan, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Salih, Kartal, Cerny, Devrim, Rashica, Ahmet

Keçiörengücü: Emre, Hüseyin, Oğuzcan, Wellington, Ali, İbrahim, İshak, Halil Can, Roshi, Haqi, Diouf

Haberle İlgili Daha Fazlası