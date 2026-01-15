Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci maçında Beşiktaş, sahasında Ankara Keçiörengücü'nü konuk ediyor. Yeni yılın ilk resmi müsabakasına çıkacak olan siyah-beyazlılarda muhtemel 11'ler maç kadrosu ve eksik oyuncuların durumu merak ediliyor.

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı, gruplarda oynanan kritik karşılaşmalarla devam ediyor. İlk hafta derbi mücadelesinde Fenerbahçe'yi mağlup ederek organizasyona moralli bir başlangıç yapan Beşiktaş, bu kez Ankara temsilcisi karşısında galibiyet arayacak. Devre arası kamp çalışmalarını tamamlayan ve kadrosunda önemli değişikliklere giden İstanbul ekibinde, teknik direktör Sergen Yalçın'ın sahaya süreceği isimler taraftarlarca yakından takip ediliyor. Beşiktaş-Keçiörengücü maçı muhtemel 11'ler , eksik ve sakat oyuncular araştırılıyor.

BEŞİKTAŞ-KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI KİMLER EKSİK, OYNAMIYOR?

Beşiktaş'ta Ankara Keçiörengücü maçı öncesinde kadroda zorunlu değişiklikler dikkat çekiyor. Siyah-beyazlı ekibin orta sahadaki önemli isimlerinden Wilfred Ndidi, Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya Milli Takımı forması giydiği için bu akşamki maçta görev alamayacak. Ayrıca kulüp tarafından kendisine takım bulması iletilen tecrübeli oyuncu Necip Uysal da teknik heyet kararıyla müsabaka kadrosuna dahil edilmedi. Devre arasında kadroda değişikliğine giden Beşiktaş, kaleci Mert Günok'un yanı sıra savunma hattından Gabriel Paulista, Jonas Svensson ve David Jurasek ile yolların ayırdı.

Eksiklerin yanı sıra siyah-beyazlı camiada sakat oyuncuların geri dönüşü teknik heyetin elini güçlendiriyor. Sezonun ilk yarısının son bölümlerinde sakatlıkları nedeniyle takımdan uzak kalan kanat oyuncuları Cengiz Ünder ve Jota Silva ile genç forvet Mustafa Hekimoğlu, Antalya kampında takımla çalışmalara katılarak hazır hale geldi. Bu isimlerin kupa maçında süre alması beklenirken, Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen El Bilal Toure'nin de Sergen Yalçın'ın tercih etmesi durumunda forma giyebileceği düşünülüyor.

Beşiktaş-Keçiörengücü maçı muhtemel 11ler! Kimler eksik, oynamıyor?

BEŞİKTAŞ-KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy'un yöneteceği müsabaka, 20.30'da başlayacak. İşte maçın muhtemel 11'leri:

Beşiktaş: Ersin, Taylan, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Salih, Kartal, Cerny, Devrim, Rashica, Ahmet

Keçiörengücü: Emre, Hüseyin, Oğuzcan, Wellington, Ali, İbrahim, İshak, Halil Can, Roshi, Haqi, Diouf

Haberle İlgili Daha Fazlası