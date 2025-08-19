Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Beyoğlu Belediye Meclis dağılımı nasıl?

Beyoğlu Belediye Meclis dağılımı nasıl? sorusu gündeme geldi. 2025 Beyoğlu Meclis dağılı, oy oranları ve meclisteki koltuk sayılarıyla ilgili güncel bilgiler araştırılıyor.

İçişleri Bakanlığı, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan İnan Güney'in Beyoğlu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldığını açıkladı. Beyoğlu Belediye'sinde yaşanan bu gelişme, meclis dağılımını gündeme getirdi.

Beyoğlu Belediyesi Meclis'inde güncel dağılımına göre, CHP 17, AK Parti 11, MHP 2 ve bağımsız 1 üyeye sahiptir.

İnan Güney'in yolsuzluk soruşturması nedeniyle görevden uzaklaştırılmasıyla nasıl bir yol izleneceği merak konusu oldu.

CHP

  1. Ali Rıza Yakupoğlu
  2. Necip Şentürk
  3. Ömer Faruk Erkal 
  4. Turabi Şen
  5. Ezgi Akgül
  6. Sefer Karaahmetoğlu
  7. Erdoğan Horlu
  8. Barış Koç
  9. Gülçin Arslantaş
  10. Rıdvan Kaya
  11. Lütfü Akın
  12. Işık Öğütçü
  13. Elif Yıldırım
  14. İcla Toprak
  15. Turgay Şimşek
  16. Engin Cankal
  17. Selahattin Bozkurt

AKP

  1. Süleyman Baba
  2. Eyüp Çakar
  3. Şengül Kazanır
  4. Mahsum Öz
  5. Memiş Kızılkaya
  6. Emre Bozkuş
  7. Ramazan Aksy
  8. Sezayi Çimen
  9. Saliha Tokgöz
  10. Birol Kardeş
  11. Fatih Bilal Danalıoğlu

MHP

  1. Batuhan Şişman
  2. Fuat Dumanlı

BAĞIMSIZ

  1. Recep Yamak

