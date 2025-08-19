Beyoğlu Belediye Meclis dağılımı nasıl?

İçişleri Bakanlığı, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan İnan Güney'in Beyoğlu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldığını açıkladı. Beyoğlu Belediye'sinde yaşanan bu gelişme, meclis dağılımını gündeme getirdi.

BEYOĞLU BELEDİYE MECLİS DAĞILIMI NASIL?

Beyoğlu Belediyesi Meclis'inde güncel dağılımına göre, CHP 17, AK Parti 11, MHP 2 ve bağımsız 1 üyeye sahiptir.

İnan Güney'in yolsuzluk soruşturması nedeniyle görevden uzaklaştırılmasıyla nasıl bir yol izleneceği merak konusu oldu.

CHP

Ali Rıza Yakupoğlu Necip Şentürk Ömer Faruk Erkal Turabi Şen Ezgi Akgül Sefer Karaahmetoğlu Erdoğan Horlu Barış Koç Gülçin Arslantaş Rıdvan Kaya Lütfü Akın Işık Öğütçü Elif Yıldırım İcla Toprak Turgay Şimşek Engin Cankal Selahattin Bozkurt

AKP

Süleyman Baba Eyüp Çakar Şengül Kazanır Mahsum Öz Memiş Kızılkaya Emre Bozkuş Ramazan Aksy Sezayi Çimen Saliha Tokgöz Birol Kardeş Fatih Bilal Danalıoğlu

MHP

Batuhan Şişman Fuat Dumanlı

BAĞIMSIZ

Recep Yamak