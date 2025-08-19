Beyoğlu Belediye Meclis dağılımı nasıl?
Beyoğlu Belediye Meclis dağılımı nasıl? sorusu gündeme geldi. 2025 Beyoğlu Meclis dağılı, oy oranları ve meclisteki koltuk sayılarıyla ilgili güncel bilgiler araştırılıyor.
İçişleri Bakanlığı, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan İnan Güney'in Beyoğlu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldığını açıkladı. Beyoğlu Belediye'sinde yaşanan bu gelişme, meclis dağılımını gündeme getirdi.
"Beyoğlu Belediye Meclis dağılımı nasıl?" sorusunu cevabı araştırılıyor.
BEYOĞLU BELEDİYE MECLİS DAĞILIMI NASIL?
Beyoğlu Belediyesi Meclis'inde güncel dağılımına göre, CHP 17, AK Parti 11, MHP 2 ve bağımsız 1 üyeye sahiptir.
İnan Güney'in yolsuzluk soruşturması nedeniyle görevden uzaklaştırılmasıyla nasıl bir yol izleneceği merak konusu oldu.
CHP
- Ali Rıza Yakupoğlu
- Necip Şentürk
- Ömer Faruk Erkal
- Turabi Şen
- Ezgi Akgül
- Sefer Karaahmetoğlu
- Erdoğan Horlu
- Barış Koç
- Gülçin Arslantaş
- Rıdvan Kaya
- Lütfü Akın
- Işık Öğütçü
- Elif Yıldırım
- İcla Toprak
- Turgay Şimşek
- Engin Cankal
- Selahattin Bozkurt
AKP
- Süleyman Baba
- Eyüp Çakar
- Şengül Kazanır
- Mahsum Öz
- Memiş Kızılkaya
- Emre Bozkuş
- Ramazan Aksy
- Sezayi Çimen
- Saliha Tokgöz
- Birol Kardeş
- Fatih Bilal Danalıoğlu
MHP
- Batuhan Şişman
- Fuat Dumanlı
BAĞIMSIZ
- Recep Yamak
