Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney görevden uzaklaştırıldı

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney görevden uzaklaştırıldı

- Güncelleme:
İçişleri Bakanlığı tarafından Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in görevinden uzaklaştırıldığı duyuruldu.

İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 44 şüpheliden, aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de bulunduğu 17 kişi tutuklanmıştı. 3 isim hakkında imza verme ve yurt dışı çıkış yasağı şeklinde, 24 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İNAN GÜNEY GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILDI

İçişleri Bakanlığı, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in, geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Güney'in, hakkında "suç işleme amacıyla kurulan örgüte üye olma ve kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 19 Ağustos 2025 tarih ve 2025/1073 sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.

