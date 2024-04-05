Beyoğlu Bülbül Mahallesi Büyük Kırlangıç Sokak’ta iki binada nedeni henüz bilinmeyen bir yangın çıktı

Son dakika gelen bilgilere göre İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde iki binada yangın çıktı. Vatandaşlar Beyoğlu yangın sebebini merak ediyor. Beyoğlu’nda çıkan yangının nedeni araştırılıyor. İşte Beyoğlu yangınında son durum…

Beyoğlu’nda yangın neden çıktı, nerede yangın var? Beyoğlu Bülbül Mahallesi Büyük Kırlangıç Sokak’ta bitişik iki binada yangın çıktı. İki binadan alevler yükselirken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

BEYOĞLU'NDA YANGIN

Beyoğlu'nda bir binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bülbül Mahallesi Büyükkırlangıç Sokak'taki 5 katlı apartmanın üst katlarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, bina sakinleri de tahliye edildi.

Ekiplerin, olay yerindeki çalışması sürüyor.