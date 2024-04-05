Seçim SonuçlarıRamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Haberler > Beyoğlu Bülbül Mahallesi Büyük Kırlangıç Sokak’ta iki binada nedeni henüz bilinmeyen bir yangın çıktı

Beyoğlu Bülbül Mahallesi Büyük Kırlangıç Sokak’ta iki binada nedeni henüz bilinmeyen bir yangın çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son dakika gelen bilgilere göre İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde iki binada yangın çıktı. Vatandaşlar Beyoğlu yangın sebebini merak ediyor. Beyoğlu’nda çıkan yangının nedeni araştırılıyor. İşte Beyoğlu yangınında son durum…

Beyoğlu’nda yangın neden çıktı, nerede yangın var? Beyoğlu Bülbül Mahallesi Büyük Kırlangıç Sokak’ta bitişik iki binada yangın çıktı. İki binadan alevler yükselirken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

BEYOĞLU'NDA YANGIN

Beyoğlu'nda bir binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bülbül Mahallesi Büyükkırlangıç Sokak'taki 5 katlı apartmanın üst katlarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, bina sakinleri de tahliye edildi.

Ekiplerin, olay yerindeki çalışması sürüyor.

Beyoğlu Bülbül Mahallesi Büyük Kırlangıç Sokak’ta iki binada nedeni henüz bilinmeyen bir yangın çıktı - 1. Resim

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Eski hayatına sünger çekmişti! Yaşar Alptekin’den itiraf: 15 tane iş batırdımMİT, Suriye'de yakaladı! PKK'lı terörist İpek Demir Türkiye'de
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ramazan'ın 27. günü (6 Nisan 2024) yapılacak ibadetler, çekilecek tesbihler - HaberlerRamazan'ın 27. günü (6 Nisan 2024) yapılacak ibadetler, çekilecek tesbihlerKKM hesapları için tarih uzatıldı! Resmi Gazete'de yayınlandı - HaberlerKKM hesapları için tarih uzatıldı! Resmi Gazete'de yayınlandıMuğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne atanan Ömer Bolat hakkında - HaberlerMuğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne atanan Ömer Bolat hakkındaKredi kartı aylık azami akdi faiz oranı 4,25 oldu! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı... 6 Nisan 2024 tarihli Resmi Gazete - HaberlerKredi kartı aylık azami akdi faiz oranı 4,25 oldu! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı... 6 Nisan 2024 tarihli Resmi GazeteVitir müstakil namazdır gece yarısından sonra kılınır - HaberlerVitir müstakil namazdır gece yarısından sonra kılınırAteş Kuşları dizisi yeni bölümü 12 Nisan Cuma günü yayınlanacak - HaberlerAteş Kuşları dizisi yeni bölümü 12 Nisan Cuma günü yayınlanacak
Sonraki Haber Yükleniyor...