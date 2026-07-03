"BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak" konusu gündemde. Öğrenci ve veliler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanacak BİLSEM kayıt hakkı kazananlar listesini araştırıyor. Bireysel değerlendirme sürecinin 19 Haziran'da sona ermesinin ardından gözler 2026 MEB BİLSEM sonuç ekranına çevrildi.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bilim ve Sanat Merkezlerinde eğitim almak isteyen öğrenciler için 2025-2026 tanılama ve yerleştirme sürecinde sona yaklaşıldı. İlkokul 1, 2 ve 3. sınıf düzeyindeki adayların katıldığı bireysel değerlendirme uygulamalarının ardından, BİLSEM mülakat sonuçları ve sonuç sorgulama ekranı veliler tarafından yakından takip ediliyor.

BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI 2026 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 BİLSEM mülakat sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2025-2026 Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu’nda yer alan takvime göre ilan edilecek. Kılavuzda bireysel değerlendirme uygulamalarının 6 Nisan-19 Haziran 2026 tarihleri arasında yapılacağı, kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ise 3 Temmuz 2026 tarihinde duyurulacağı belirtiliyor.

Sonuçların açıklanmasıyla birlikte genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında yapılan bireysel değerlendirme süreci tamamlanmış olacak. Bu aşamada öğrencilerin BİLSEM’de eğitim almaya hak kazanıp kazanmadığı belli olacak ve kayıt hakkı elde eden adaylar için yeni takvim işlemeye başlayacak.

BİLSEM mülakat sonuçları 2026 ne zaman açıklanacak? 2026 MEB Bilsem sonuç ekranı

2026 MEB BİLSEM SONUÇ SORGULAMA EKRANI

BİLSEM sonuç sorgulama işlemleri, Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet adresleri üzerinden takip ediliyor. Veliler, sonuçların erişime açılmasının ardından MEB’in duyuracağı bağlantı üzerinden öğrenciye ait bilgilerle sorgulama yapabilecek. Sonuç ekranında kayıt hakkı kazanan öğrencilerin durumu görülebilecek; ardından itiraz ve kesin kayıt süreci kılavuzdaki tarihlere göre devam edecek.

BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI 2026 EKRANI İÇİN AÇIKLAYINIZ

BİLSEM mülakat sonuçları 2026 ne zaman açıklanacak? 2026 MEB Bilsem sonuç ekranı

İTİRAZ SÜRECİ

BİLSEM sonuçlarının açıklanmasının ardından itiraz başvuruları 6-10 Temmuz 2026 tarihleri arasında e-İtiraz Modülü üzerinden alınacak. Kayıt hakkı elde eden öğrenciler için kesin kayıt süreci ise 27 Temmuz-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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