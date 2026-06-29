BİM aktüel 1-3 Temmuz kataloğu çıktı! BİM'e bu hafta neler geliyor?
BİM aktüel ürünler kataloğu temmuz ayının ilk kampanyasıyla güncellendi. 1-3 Temmuz tarihleri arasında satışa sunulacak indirimli ürünler arasında teknoloji, ev yaşamı, beyaz eşya ve gıda kategorilerinde birçok seçenek yer alıyor. İşte, BİM aktüel ürünler kataloğu güncellenmiş tam liste...
BİM, temmuz ayının ilk aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. Yeni katalogda masaj koltuğundan duşakabine, evyeli mutfak dolabından televizyona kadar birçok ürün dikkat çekerken, temel gıda ve temizlik ürünlerinde de çeşitli indirimler tüketicilerle buluşacak.
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 1 TEMMUZ 2026
No Frost buzdolabı 490 L - 33.900 TL
No Frost buzdolabı 430 L - 24.900 TL
Buzdolabı 330 L - 17.900 TL
No Frost buzdolabı 300 L - 19.900 TL
8 kg çamaşır makinesi - 18.900 TL
7 kg çamaşır makinesi - 16.900 TL
9 kg çamaşır makinesi - 20.900 TL
9 kg çamaşır kurutma makinesi - 18.900 TL
4 programlı bulaşık makinesi - 16.900 TL
4 programlı bulaşık makinesi - 14.900 TL
8 kg çamaşır kurutma makinesi - 16.900 TL
Evyeli mutfak alt üst takımı - 11.450 TL
Mutfak dolabı - 12.550 TL
Ankastre modülü - 1.750 TL
Banyo dolabı - 7.950 TL
Origami masa - 3.950 TL
Duşakabin - 6.250 TL
Elektrikli masaj koltuğu - 11.900 TL
Çift kapılı buzdolabı - 14.900 TL
Tavan vantilatörlü LED avize - 3.900 TL
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 3 TEMMUZ 2026
55 inç 4K Ultra HD QLED Google TV - 21.500 TL
32 inç Full HD QLED Android TV - 9.900 TL
43 inç Full HD TV - 11.750 TL
Android projeksiyon cihazı - 3.990 TL
Smart kamera - 1.390 TL
Cep telefonu (6 GB/128 GB) - 6.900 TL
Cep telefonu (8 GB/256 GB) - 10.900 TL
Retro telefon - 390 TL
TWS kablosuz kulaklık - 690 TL
LED lambalı vantilatör - 890 TL
Kablosuz kulak üstü kulaklık - 690 TL
Kablosuz HDMI ses ve görüntü aktarıcı - 449 TL
Kafa lambası - 450 TL
Beyaz cam ankastre set - 10.950 TL
Siyah cam ankastre set - 10.550 TL
Katlanır elektrikli bisiklet - 27.500 TL
Portatif klima - 9.900 TL
Buharlı ütü - 3.990 TL
Su ısıtıcı kettle - 590 TL
İnox set üstü ocak - 3.500 TL
Mini fırın - 2.500 TL
Elektrikli tek gözlü ocak - 890 TL
Çantalı bakım seti - 1.490 TL
10'u 1 arada erkek bakım seti - 990 TL
Saç kurutma makinesi - 1.690 TL
Tek fiyat plastik ürün çeşitleri - 33 TL
Cam meşrubat bardağı 3'lü - 179 TL
Kahve yanı su bardağı 3'lü - 189 TL
Kapaklı baharatlık - 199 TL
Kapaklı stantlı baharatlık seti - 209 TL
Kare cam tatlı kasesi - 55 TL
Renkli cam su şişesi - 199 TL
Cam gravürlü borosilikat kupa - 89 TL
Çok amaçlı meyvelik - 59 TL
Saklama kabı seti - 199 TL
Gold uzun tatlı kaşığı 6'lı - 279 TL
Bambu sunumluk çeşitleri - 159 TL
Dondurma kaşığı - 109 TL
Kapaklı organizer kutu seti - 239 TL
Cam sıvı sabunluk seti - 219 TL
Desenli yuvarlak tepsi - 109 TL
Çelik kesme panosu - 599 TL
Mutfak bıçağı - 109 TL
Şeffaf kapaklı saklama kabı seti - 199 TL
Dondurma kalıbı - 39 TL
Poşet yapıştırıcısı - 75 TL
Çemberli badya - 69 TL
Soğan/patates saklama kabı - 209 TL
Ahşap görünümlü askı - 65 TL
Çift kişilik kapitoneli yatak örtüsü - 469 TL
Tek kişilik kapitoneli yatak örtüsü - 389 TL
Kadın şortlu takım - 499 TL
Erkek şortlu takım - 499 TL
Çift kişilik lastikli çarşaf - 249 TL
Tek kişilik lastikli çarşaf - 199 TL
Tek kişilik baskılı pike - 299 TL
Çift kişilik baskılı pike - 349 TL
Çift kişilik sıvı geçirmez lastikli alez - 319 TL
Tek kişilik sıvı geçirmez lastikli alez - 229 TL
Sıvı geçirmez yastık alezi - 85 TL
Silikon yastık - 149 TL
Yastık kılıfı - 79 TL
Elbise - 429 TL
Erkek gabardin şort - 379 TL
Saç kurutma bonesi - 99 TL
Banyo paspas seti - 399 TL
Banyo paspası - 99 TL
Sütyen - 549 TL
Patik çorap çeşitleri - 65 TL
Kırinkıl telefon çantası - 249 TL
Bağ bahçe bıçağı (23,5 cm) - 119 TL
Bağ bahçe bıçağı (27 cm) - 139 TL
Plastik örgü tabure - 135 TL
Drone - 2.990 TL
Örümceğe dönüşen robot - 299 TL
Oyuncak iş araçları - 89 TL
Kurmalı banyo oyuncağı - 119 TL
Tenis oyun seti - 429 TL
Oyuncak piknik sepeti - 179 TL
Işıklı köpük tabancası - 229 TL
Pelüş civciv - 479 TL
Oyun setleri - 399 TL
İlk çek çek aracım - 429 TL
Saksı altlığı - 349 TL
Hikaye kitapları - 69 TL
Bebek - 429 TL
Lisanslı tekli köpük balon - 17,50 TL
Lisanslı top - 119 TL
Tren seti - 899 TL
Hulahop - 49 TL
Tekli oyun hamuru - 35 TL
Boyama ve aktivite kitapları - 39 TL
Oyuncak su tabancası - 249 TL
Catchball seti - 119 TL
Katlanır plaj oyun seti - 359 TL
Işıklı su atıcısı - 449 TL