BİM aktüel ürünler kataloğu bugün satışta! Bu Cuma BİM'de hangi ürünler var? (26 Haziran 2026)
BİM mağazalarında haftanın yeni aktüel ürünleri raflardaki yerini aldı. Elektronikten küçük ev aletlerine, yazlık ürünlerden kamp ekipmanlarına kadar birçok ürün bugünden itibaren satışa sunulurken, tüketiciler güncel aktüel kataloğunda yer alan ürünleri ve fiyatlarını araştırıyor. İşte 26 Haziran 2026 BİM aktüel ürünler kataloğunda öne çıkanlar...
Haziran ayının son Cuma aktüel kataloğunu satışa sunan BİM, farklı kategorilerde birçok ürünü müşterileriyle buluşturdu. Teknoloji ürünleri, mutfak gereçleri, bahçe ve kamp ekipmanları ile yaz sezonuna yönelik ürünlerin yer aldığı katalog, mağazalarda satışa çıktı. Kampanya kapsamındaki ürünler stoklarla sınırlı olarak satışta olacak.
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU SATIŞTA (26 HAZİRAN 2026)
Philips EP3341/50 Tam Otomatik Espresso Makinesi - 16.990 TL
LG 12.000 BTU Dualcool Fit Klima - 29.990 TL
Fantom DU 2000 Kablolu Dikey Süpürge - 1.990 TL
Philips XB2122/10 Toz Torbasız Süpürge - 4.750 TL
Philips XC6452/10 Şarjlı Süpürge - 10.990 TL
Onvo OVTST06 Yeni Mekanik Tost Makinesi - 2.590 TL
Arzum Okka Minio Go Türk Kahvesi Makinesi - 1.590 TL
Oral-B Pro Clean Şarjlı Diş Fırçası - 999 TL
Oral-B Pro Çocuk Şarjlı Diş Fırçası - 999 TL
House Pratik HP53 Dijital Mutfak Tartısı - 290 TL
JBL Go Essential 2 Bluetooth Hoparlör - 1.690 TL
Segway C2 Lite DE Elektrikli Çocuk Scooter - 9.490 TL
Senna 32" Frameless HD Whale OS 10 QLED TV - 7.990 TL
Nokia 105 2023 Tuşlu Cep Telefonu - 1.990 TL
Tecno Spark Go 2 Cep Telefonu - 8.290 TL
Polosmart Karaoke Mikrofon - 990 TL
Autoware Hava Pompası ve Akü Takviye Cihazı - 2.250 TL
Proware Yüksek Hızlı Hava Üfleyici - 1.190 TL
Prolone TWS Bluetooth Kulaklık - 549 TL
Havit Gaming Mouse - 790 TL
Havit Gaming Kulaklık - 1.490 TL
Havit Gaming Klavye - 890 TL
Aşure Tenceresi - 849 TL
Karnıyarık Tencere - 479 TL
Derin Tencere - 599 TL
3 Katlı Dolap İçi Yumurtalık - 139 TL
Soyacak - 159 TL
Çelik Sütlük - 199 TL
Oval Çelik Sunum Tepsisi - 65 TL
Espresso Fincan Takımı - 199 TL
Cam Kase 330 cc - 30 TL
Cam Kase 2150 cc - 149 TL
Cam Kupa Seti - 179 TL
Cam Latte Kupası - 169 TL
Dikdörtgen Kapaklı Fırın Tepsisi - 219 TL
Leia Su Bardağı 3'lü - 119 TL
Leia Meşrubat Bardağı 3'lü - 129 TL
Saklama Kabı Seti 3'lü - 299 TL
Bambu Kapaklı Desenli Cam Saklama Kabı - 75 TL
Katlanır Çocuk Küveti - 599 TL
Katlanır Su Kovası - 229 TL
Katlanır Maşrapa - 85 TL
Katlanır Çamaşır Selesi - 349 TL
BU CUMA BİM'DE HANGİ ÜRÜNLER VAR?
Katlanabilir Masa ve Tabure Seti - 2.199 TL
Işıklı 3 Tekerlekli Scooter - 849 TL
Çocuk Plastik Salıncak - 629 TL
Oyuncak Motosiklet - 159 TL
Renkli Pelüş Kaplumbağa - 529 TL
Tepsili Çay Seti - 149 TL
Oyuncak Çeşitleri - 229 TL
Misket 40'lı - 129 TL
Pelüş Oyuncak - 279 TL
Topaç ve Uçan Pervane - 119 TL
Oyuncak Bebek - 199 TL
Figürlü Işıklı Org - 399 TL
Hayvan Figürleri - 319 TL
Çıkartmalı Aktivite Kitapları - 64 TL
Oyuncak Su Atıcısı - 119 TL
Kirli Sepetli Banyo Organizeri - 1.799 TL
Ekmeklikli Mutfak Dolabı - 1.499 TL
Kamp Sandalyesi - 349 TL
Çocuk Plaj Sandalyesi - 449 TL
Plaj Şemsiyesi - 949 TL
Çelik Termos 2 L - 829 TL
Termo Piknik Çantası 25 L - 199 TL
Termo Piknik Çantası 15 L - 179 TL
Termo Piknik Çantası 8 L - 149 TL
Termo İzolasyonlu Çanta 25 L - 399 TL
Valiz Organizer Seti 6'lı - 129 TL
Spor Çantası - 549 TL
Hasır Kol Çantası - 299 TL
Piknik Hasırı 120x180 cm - 249 TL
Piknik Hasırı 150x210 cm - 359 TL
Sandalye Minderi - 89 TL
Merserize Şapka - 149 TL
Kep - 89 TL
Bermuda Şapka - 89 TL
Dizüstü Biker Tayt - 99 TL
Erkek Şort - 299 TL
Kadın Pantolon - 259 TL
Pike Seti - 759 TL
25 Parça Poşetli Piknik Seti - 229 TL
Katlanır Piknik Sepeti - 479 TL
Musluklu Piknik Termosu - 399 TL
Buzluk Termos 11 L - 659 TL
Buzluk Termos 60 L - 2.190 TL
Buz Aküsü - 25 TL
Çakmak 2'li - 59 TL
Kibrit 10'lu - 55 TL
Masa Örtüsü 10'lu - 39 TL
Közmatik / Tepsi - 109 TL
Pipetli Bardak - 35 TL
Kapaklı Hamur Leğeni - 129 TL
Mutfak Gereçleri - 75 TL
Melamin Oval Sunum Tepsisi - 99 TL
Melamin Ekmeklik - 89 TL
Melamin Kase - 75 TL
Melamin Dikdörtgen Çerezlik - 45 TL
Esnek Taşıma Çantası - 159 TL
Salata Kurutucusu - 139 TL
Desenli Meşrubat Bardağı - 65 TL
Dikdörtgen Saklama Kabı 450 ml 3'lü - 29 TL
Dikdörtgen Saklama Kabı 750 ml 3'lü - 39 TL
Limon Figürlü Pipet Seti - 129 TL