BİM mağazalarında haftanın yeni aktüel ürünleri raflardaki yerini aldı. Elektronikten küçük ev aletlerine, yazlık ürünlerden kamp ekipmanlarına kadar birçok ürün bugünden itibaren satışa sunulurken, tüketiciler güncel aktüel kataloğunda yer alan ürünleri ve fiyatlarını araştırıyor. İşte 26 Haziran 2026 BİM aktüel ürünler kataloğunda öne çıkanlar...

Haziran ayının son Cuma aktüel kataloğunu satışa sunan BİM, farklı kategorilerde birçok ürünü müşterileriyle buluşturdu. Teknoloji ürünleri, mutfak gereçleri, bahçe ve kamp ekipmanları ile yaz sezonuna yönelik ürünlerin yer aldığı katalog, mağazalarda satışa çıktı. Kampanya kapsamındaki ürünler stoklarla sınırlı olarak satışta olacak.

BİM aktüel ürünler kataloğu bugün satışta! Bu Cuma BİMde hangi ürünler var? (26 Haziran 2026)

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU SATIŞTA (26 HAZİRAN 2026)

Philips EP3341/50 Tam Otomatik Espresso Makinesi - 16.990 TL

LG 12.000 BTU Dualcool Fit Klima - 29.990 TL

Fantom DU 2000 Kablolu Dikey Süpürge - 1.990 TL

Philips XB2122/10 Toz Torbasız Süpürge - 4.750 TL

Philips XC6452/10 Şarjlı Süpürge - 10.990 TL

Onvo OVTST06 Yeni Mekanik Tost Makinesi - 2.590 TL

Arzum Okka Minio Go Türk Kahvesi Makinesi - 1.590 TL

Oral-B Pro Clean Şarjlı Diş Fırçası - 999 TL

Oral-B Pro Çocuk Şarjlı Diş Fırçası - 999 TL

House Pratik HP53 Dijital Mutfak Tartısı - 290 TL

BİM aktüel ürünler kataloğu bugün satışta! Bu Cuma BİMde hangi ürünler var? (26 Haziran 2026)

JBL Go Essential 2 Bluetooth Hoparlör - 1.690 TL

Segway C2 Lite DE Elektrikli Çocuk Scooter - 9.490 TL

Senna 32" Frameless HD Whale OS 10 QLED TV - 7.990 TL

Nokia 105 2023 Tuşlu Cep Telefonu - 1.990 TL

Tecno Spark Go 2 Cep Telefonu - 8.290 TL

Polosmart Karaoke Mikrofon - 990 TL

Autoware Hava Pompası ve Akü Takviye Cihazı - 2.250 TL

Proware Yüksek Hızlı Hava Üfleyici - 1.190 TL

Prolone TWS Bluetooth Kulaklık - 549 TL

Havit Gaming Mouse - 790 TL

Havit Gaming Kulaklık - 1.490 TL

Havit Gaming Klavye - 890 TL

BİM aktüel ürünler kataloğu bugün satışta! Bu Cuma BİMde hangi ürünler var? (26 Haziran 2026)

Aşure Tenceresi - 849 TL

Karnıyarık Tencere - 479 TL

Derin Tencere - 599 TL

3 Katlı Dolap İçi Yumurtalık - 139 TL

Soyacak - 159 TL

Çelik Sütlük - 199 TL

Oval Çelik Sunum Tepsisi - 65 TL

Espresso Fincan Takımı - 199 TL

Cam Kase 330 cc - 30 TL

Cam Kase 2150 cc - 149 TL

Cam Kupa Seti - 179 TL

Cam Latte Kupası - 169 TL

Dikdörtgen Kapaklı Fırın Tepsisi - 219 TL

Leia Su Bardağı 3'lü - 119 TL

Leia Meşrubat Bardağı 3'lü - 129 TL

Saklama Kabı Seti 3'lü - 299 TL

Bambu Kapaklı Desenli Cam Saklama Kabı - 75 TL

Katlanır Çocuk Küveti - 599 TL

Katlanır Su Kovası - 229 TL

Katlanır Maşrapa - 85 TL

Katlanır Çamaşır Selesi - 349 TL

BİM aktüel ürünler kataloğu bugün satışta! Bu Cuma BİMde hangi ürünler var? (26 Haziran 2026)

BU CUMA BİM'DE HANGİ ÜRÜNLER VAR?

Katlanabilir Masa ve Tabure Seti - 2.199 TL

Işıklı 3 Tekerlekli Scooter - 849 TL

Çocuk Plastik Salıncak - 629 TL

Oyuncak Motosiklet - 159 TL

Renkli Pelüş Kaplumbağa - 529 TL

Tepsili Çay Seti - 149 TL

Oyuncak Çeşitleri - 229 TL

Misket 40'lı - 129 TL

Pelüş Oyuncak - 279 TL

Topaç ve Uçan Pervane - 119 TL

Oyuncak Bebek - 199 TL

Figürlü Işıklı Org - 399 TL

Hayvan Figürleri - 319 TL

Çıkartmalı Aktivite Kitapları - 64 TL

Oyuncak Su Atıcısı - 119 TL

Kirli Sepetli Banyo Organizeri - 1.799 TL

Ekmeklikli Mutfak Dolabı - 1.499 TL

Kamp Sandalyesi - 349 TL

Çocuk Plaj Sandalyesi - 449 TL

Plaj Şemsiyesi - 949 TL

Çelik Termos 2 L - 829 TL

BİM aktüel ürünler kataloğu bugün satışta! Bu Cuma BİMde hangi ürünler var? (26 Haziran 2026)

Termo Piknik Çantası 25 L - 199 TL

Termo Piknik Çantası 15 L - 179 TL

Termo Piknik Çantası 8 L - 149 TL

Termo İzolasyonlu Çanta 25 L - 399 TL

Valiz Organizer Seti 6'lı - 129 TL

Spor Çantası - 549 TL

Hasır Kol Çantası - 299 TL

Piknik Hasırı 120x180 cm - 249 TL

Piknik Hasırı 150x210 cm - 359 TL

Sandalye Minderi - 89 TL

Merserize Şapka - 149 TL

Kep - 89 TL

Bermuda Şapka - 89 TL

Dizüstü Biker Tayt - 99 TL

Erkek Şort - 299 TL

Kadın Pantolon - 259 TL

Pike Seti - 759 TL

BİM aktüel ürünler kataloğu bugün satışta! Bu Cuma BİMde hangi ürünler var? (26 Haziran 2026)

25 Parça Poşetli Piknik Seti - 229 TL

Katlanır Piknik Sepeti - 479 TL

Musluklu Piknik Termosu - 399 TL

Buzluk Termos 11 L - 659 TL

Buzluk Termos 60 L - 2.190 TL

Buz Aküsü - 25 TL

Çakmak 2'li - 59 TL

Kibrit 10'lu - 55 TL

Masa Örtüsü 10'lu - 39 TL

Közmatik / Tepsi - 109 TL

Pipetli Bardak - 35 TL

Kapaklı Hamur Leğeni - 129 TL

Mutfak Gereçleri - 75 TL

Melamin Oval Sunum Tepsisi - 99 TL

Melamin Ekmeklik - 89 TL

Melamin Kase - 75 TL

Melamin Dikdörtgen Çerezlik - 45 TL

Esnek Taşıma Çantası - 159 TL

Salata Kurutucusu - 139 TL

Desenli Meşrubat Bardağı - 65 TL

Dikdörtgen Saklama Kabı 450 ml 3'lü - 29 TL

Dikdörtgen Saklama Kabı 750 ml 3'lü - 39 TL

Limon Figürlü Pipet Seti - 129 TL

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