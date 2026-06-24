A101 aktüel ürünler kataloğu bu hafta da teknoloji, beyaz eşya, klima, elektrikli araçlar ve ev ürünleriyle dikkat çekiyor. 25 Haziran Perşembe günü raflara gelecek ürünler arasında şarjlı pervanesiz fandan, tavan vantilatörüne, oyun konsolundan klimaya, scooter'dan oyuncu koltuğuna kadar birçok seçenek yer alıyor. İşte 25 Hazrain 2026 A101 aldın aldın kataloğu tam liste...

A101 Aldın Aldın kataloğu kapsamında satışa sunulacak ürünler belli oldu. 25 Haziran 2026 Perşembe günü başlayacak kampanyada teknoloji ürünleri, yaz sezonuna yönelik serinletici ürünler, elektrikli ulaşım araçları ve ev gereçleri tüketicilerle buluşacak.

Gaming klavye 399 TL, stand mikser 4.399 TL, Samsung klima 30.999 TL, SEG inverter klima 24.499 TL, elektrikli scooter 15.490 TL, üç tekerlekli moped 69.990 TL, ebeveyn kontrollü araba 1.299 TL, depolama sandığı 679 TL, kablosuz şarj standı 399 TL, oyun konsolu 599 TL, şarjlı pervanesiz fan 249 TL, tavan vantilatörü 6.999 TL, dekoratif aydınlatma 399 TL, oyuncu koltuğu 3.699 TL, 3 katlı kurutmalık 1.199 TL ve daha fazlası satışa çıkıyor. İşte 25 Haziran 2026 A101 aktüel ürünler fiyat listesi...

A101 aktüel ürünler satışa çıkıyor! A101 kataloğu bu hafta neler var? (25 Haziran 2026)

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 25 HAZİRAN 2026

Samsung Galaxy A16 Cep Telefonu 10.999 TL

Gaming Klavye 699 TL

Gaming Mouse 249 TL

Akım Korumalı LED Işıklı USB'li Priz Çoklayıcı 379 TL

Ayrılabilir TWS Bluetooth Hoparlör 699 TL

Gaming Hoparlör 599 TL

Kablosuz Gaming Kulaklık 399 TL

Kablosuz Şarj Standı 399 TL

Bluetooth Hoparlör 699 TL

Oyun Konsolu 599 TL

A101 aktüel ürünler satışa çıkıyor! A101 kataloğu bu hafta neler var? (25 Haziran 2026)

Toshiba 55" 4K UHD Vidaa Tv 30.999 TL

Toshiba 50" 4K Ultra HD Vidaa Tv 18.499 TL

50" Frameless Ultra HD QLED Google Tv 16.999 TL

43" Frameless FHD Whale OS 10 QLED Tv 11.999 TL

55" UHD Smart Google Tv 21.999 TL

A101 aktüel ürünler satışa çıkıyor! A101 kataloğu bu hafta neler var? (25 Haziran 2026)

5 Programlı Bulaşık Makinesi 13.999 TL

Çamaşır Makinesi 16.499 TL

Buzdolabı 19.999 TL

A101 aktüel ürünler satışa çıkıyor! A101 kataloğu bu hafta neler var? (25 Haziran 2026)

Tavan Vantilatör 6.999 TL

Hava Üflemeli Saç Düzleştirici 6.999 TL

Sirkülasyonlu Vantilatör 1.399 TL

El Mikseri 499 TL

Inox Kablosuz Su Isıtıcı 699 TL

Otomatik Türk Kahve Makinesi 1.199 TL

Schafer Prochef Master Stand Mikser 4.399 TL

Şarjlı Pervanesiz Fan 249 TL

6 Başlıklı Epilasyon Seti 999 TL

Kişisel Blender 1.699 TL

A101 aktüel ürünler satışa çıkıyor! A101 kataloğu bu hafta neler var? (25 Haziran 2026)

Samsung 12.000 Klima 30.999 TL

SEG Inverter Klima 18.000 BTU 33.499 TL

Dijitech Air CW18000 Cool Wi-fi Klima 33.499 TL

Fujiplus 18.000 BTU Klima 33.999 TL

SEG Inverter Klima 12.000 BTU 24.499 TL

Dijitech Air CW15000 Cool Wi-fi Klima 24.499 TL

A101 aktüel ürünler satışa çıkıyor! A101 kataloğu bu hafta neler var? (25 Haziran 2026)

Katlanabilir Elektrikli Scooter 15.490 TL

VM2 Üç Tekerlekli Moped 69.990 TL

Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 25.990 TL

YIDE SEO3 Max Elektrikli Moped 39.990 TL

RSX5 150 CC Benzinli Motosiklet 64.990 TL

A101 aktüel ürünler satışa çıkıyor! A101 kataloğu bu hafta neler var? (25 Haziran 2026)

Akordiyon Katlanır Su Bidonu 149 TL

Düdüklü Tencere 999 TL

3'lü Bambu Kesme Tahtası 249 TL

Mini Kek Kalıbı Çeşitleri 129 TL

Döküm Sahan 449 TL

Mini Sos Tava 189 TL

Sunumluk Tepsi 99,50 TL

Desenli Cam Tepsi 109 TL

3'lü Mini Buzluk 49,50 TL

12'li Saklama Kabı 299 TL

Ahşap Tepsi 99,50 TL

Borosilikat Tencere 429 TL

A101 aktüel ürünler satışa çıkıyor! A101 kataloğu bu hafta neler var? (25 Haziran 2026)

A101 ALDIN ALDIN KATALOĞUNDA ÖNE ÇIKAN ÜRÜNLER

Ebeveyn Kontrollü Araba 1.299 TL

Oyuncak Pedallı Römorklu Traktör 1.999 TL

Basketbol ve Futbol Kalesi 429 TL

320 Parça Çıtçıt Puzzle Blok 269 TL

Prenses Figürleri ve Aksesuarları 299 TL

Tamir Tezgahı 729 TL

Dinozor Pisti 699 TL

Şekilli Balon Seti 45 TL

Havuzlu Mıknatıslı Balık Tutma Seti 229 TL

A101 aktüel ürünler satışa çıkıyor! A101 kataloğu bu hafta neler var? (25 Haziran 2026)

Dokuma Halı 1.149 TL

Jüt Görünümlü Naturel Halı 120x180 cm 999 TL

Şnorkel Tam Yüz Maske 699 TL

Çift Kişilik Alez 449 TL

Yastık Alezi 99,50 TL

Tek Kişilik Alez 349 TL

Plaj Havlusu 159 TL

Peştamal 149 TL

Su Emici Banyo Paspas Takımı 249 TL

A101 aktüel ürünler satışa çıkıyor! A101 kataloğu bu hafta neler var? (25 Haziran 2026)

Şarjlı Havuz Temizleme Makinesi 9.990 TL

Bahçe Hortumu 7,5 M 155 TL

Uzayan Bahçe Hortum Seti 299 TL

Çok Amaçlı Depolama Sandığı 679 TL

Slim Organizer 199 TL

Sineek Öldürücü Raket 149 TL

Bahçe Seti 3'lü 69 TL

Solar Dekoratif Aydınlatma 399 TL

Polo Koltuk 299 TL

A101 aktüel ürünler satışa çıkıyor! A101 kataloğu bu hafta neler var? (25 Haziran 2026)

Oyuncu Koltuğu 3.699 TL

Oyuncu Masası 2.399 TL

LED Işıklı Katlanabilir Çocuk Scooter 849 TL

Plaj Raketi ve Top Tutma Seti 279 TL

Futbol/Voleybol/Basketbol Topu 249 TL

A101 aktüel ürünler satışa çıkıyor! A101 kataloğu bu hafta neler var? (25 Haziran 2026)

Büyük Boy ABS Valiz 1.299 TL

Orta Boy ABS Valiz 1.099 TL

Kabin Boy ABS Valiz 949 TL

ABS Makyaj Çantası 399 TL

Büyük Boy Valiz Kılıfı 179 TL

Kabin Boy Valiz Kılıfı 139 TL

3 Katlı Kurutmalık 1.199 TL

Masa ve Duvar Saati 199 TL

A101 aktüel ürünler satışa çıkıyor! A101 kataloğu bu hafta neler var? (25 Haziran 2026)

Ananas Sirkesi 500 ml 179 TL

Yerli Trakya Pilavlık Pirinç 149,50 TL

Yeşil Mercimek 69.50

Bulgur çeşitleri 44.50

Premium Tortilla Lavaş 95 TL

Pesto Sos 180g 99,50 TL

Bitki Çayı 49,50

Su 12*330 ml 85 TL

A101 aktüel ürünler satışa çıkıyor! A101 kataloğu bu hafta neler var? (25 Haziran 2026)

Süt 1L 55 TL

Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 399 TL

Rende Mozzarella Peyniri 1 KG 399 TL

Dondurulmuş Somon Fileto 400g 269 TL

İçilebilir Probiyotik Yoğurt 39,50 TL

Ananaslı Quark 169,50 TL

Süt Reçeli 87,50 TL

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