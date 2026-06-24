A101 aktüel ürünler satışa çıkıyor! A101 kataloğu bu hafta neler var? (25 Haziran 2026)
A101 aktüel ürünler kataloğu bu hafta da teknoloji, beyaz eşya, klima, elektrikli araçlar ve ev ürünleriyle dikkat çekiyor. 25 Haziran Perşembe günü raflara gelecek ürünler arasında şarjlı pervanesiz fandan, tavan vantilatörüne, oyun konsolundan klimaya, scooter'dan oyuncu koltuğuna kadar birçok seçenek yer alıyor. İşte 25 Hazrain 2026 A101 aldın aldın kataloğu tam liste...
A101 Aldın Aldın kataloğu kapsamında satışa sunulacak ürünler belli oldu. 25 Haziran 2026 Perşembe günü başlayacak kampanyada teknoloji ürünleri, yaz sezonuna yönelik serinletici ürünler, elektrikli ulaşım araçları ve ev gereçleri tüketicilerle buluşacak.
Gaming klavye 399 TL, stand mikser 4.399 TL, Samsung klima 30.999 TL, SEG inverter klima 24.499 TL, elektrikli scooter 15.490 TL, üç tekerlekli moped 69.990 TL, ebeveyn kontrollü araba 1.299 TL, depolama sandığı 679 TL, kablosuz şarj standı 399 TL, oyun konsolu 599 TL, şarjlı pervanesiz fan 249 TL, tavan vantilatörü 6.999 TL, dekoratif aydınlatma 399 TL, oyuncu koltuğu 3.699 TL, 3 katlı kurutmalık 1.199 TL ve daha fazlası satışa çıkıyor. İşte 25 Haziran 2026 A101 aktüel ürünler fiyat listesi...
A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 25 HAZİRAN 2026
Samsung Galaxy A16 Cep Telefonu 10.999 TL
Gaming Klavye 699 TL
Gaming Mouse 249 TL
Akım Korumalı LED Işıklı USB'li Priz Çoklayıcı 379 TL
Ayrılabilir TWS Bluetooth Hoparlör 699 TL
Gaming Hoparlör 599 TL
Kablosuz Gaming Kulaklık 399 TL
Kablosuz Şarj Standı 399 TL
Bluetooth Hoparlör 699 TL
Oyun Konsolu 599 TL
Toshiba 55" 4K UHD Vidaa Tv 30.999 TL
Toshiba 50" 4K Ultra HD Vidaa Tv 18.499 TL
50" Frameless Ultra HD QLED Google Tv 16.999 TL
43" Frameless FHD Whale OS 10 QLED Tv 11.999 TL
55" UHD Smart Google Tv 21.999 TL
5 Programlı Bulaşık Makinesi 13.999 TL
Çamaşır Makinesi 16.499 TL
Buzdolabı 19.999 TL
Tavan Vantilatör 6.999 TL
Hava Üflemeli Saç Düzleştirici 6.999 TL
Sirkülasyonlu Vantilatör 1.399 TL
El Mikseri 499 TL
Inox Kablosuz Su Isıtıcı 699 TL
Otomatik Türk Kahve Makinesi 1.199 TL
Schafer Prochef Master Stand Mikser 4.399 TL
Şarjlı Pervanesiz Fan 249 TL
6 Başlıklı Epilasyon Seti 999 TL
Kişisel Blender 1.699 TL
Samsung 12.000 Klima 30.999 TL
SEG Inverter Klima 18.000 BTU 33.499 TL
Dijitech Air CW18000 Cool Wi-fi Klima 33.499 TL
Fujiplus 18.000 BTU Klima 33.999 TL
SEG Inverter Klima 12.000 BTU 24.499 TL
Dijitech Air CW15000 Cool Wi-fi Klima 24.499 TL
Katlanabilir Elektrikli Scooter 15.490 TL
VM2 Üç Tekerlekli Moped 69.990 TL
Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 25.990 TL
YIDE SEO3 Max Elektrikli Moped 39.990 TL
RSX5 150 CC Benzinli Motosiklet 64.990 TL
Akordiyon Katlanır Su Bidonu 149 TL
Düdüklü Tencere 999 TL
3'lü Bambu Kesme Tahtası 249 TL
Mini Kek Kalıbı Çeşitleri 129 TL
Döküm Sahan 449 TL
Mini Sos Tava 189 TL
Sunumluk Tepsi 99,50 TL
Desenli Cam Tepsi 109 TL
3'lü Mini Buzluk 49,50 TL
12'li Saklama Kabı 299 TL
Ahşap Tepsi 99,50 TL
Borosilikat Tencere 429 TL
A101 ALDIN ALDIN KATALOĞUNDA ÖNE ÇIKAN ÜRÜNLER
Ebeveyn Kontrollü Araba 1.299 TL
Oyuncak Pedallı Römorklu Traktör 1.999 TL
Basketbol ve Futbol Kalesi 429 TL
320 Parça Çıtçıt Puzzle Blok 269 TL
Prenses Figürleri ve Aksesuarları 299 TL
Tamir Tezgahı 729 TL
Dinozor Pisti 699 TL
Şekilli Balon Seti 45 TL
Havuzlu Mıknatıslı Balık Tutma Seti 229 TL
Dokuma Halı 1.149 TL
Jüt Görünümlü Naturel Halı 120x180 cm 999 TL
Şnorkel Tam Yüz Maske 699 TL
Çift Kişilik Alez 449 TL
Yastık Alezi 99,50 TL
Tek Kişilik Alez 349 TL
Plaj Havlusu 159 TL
Peştamal 149 TL
Su Emici Banyo Paspas Takımı 249 TL
Şarjlı Havuz Temizleme Makinesi 9.990 TL
Bahçe Hortumu 7,5 M 155 TL
Uzayan Bahçe Hortum Seti 299 TL
Çok Amaçlı Depolama Sandığı 679 TL
Slim Organizer 199 TL
Sineek Öldürücü Raket 149 TL
Bahçe Seti 3'lü 69 TL
Solar Dekoratif Aydınlatma 399 TL
Polo Koltuk 299 TL
Oyuncu Koltuğu 3.699 TL
Oyuncu Masası 2.399 TL
LED Işıklı Katlanabilir Çocuk Scooter 849 TL
Plaj Raketi ve Top Tutma Seti 279 TL
Futbol/Voleybol/Basketbol Topu 249 TL
Büyük Boy ABS Valiz 1.299 TL
Orta Boy ABS Valiz 1.099 TL
Kabin Boy ABS Valiz 949 TL
ABS Makyaj Çantası 399 TL
Büyük Boy Valiz Kılıfı 179 TL
Kabin Boy Valiz Kılıfı 139 TL
3 Katlı Kurutmalık 1.199 TL
Masa ve Duvar Saati 199 TL
Ananas Sirkesi 500 ml 179 TL
Yerli Trakya Pilavlık Pirinç 149,50 TL
Yeşil Mercimek 69.50
Bulgur çeşitleri 44.50
Premium Tortilla Lavaş 95 TL
Pesto Sos 180g 99,50 TL
Bitki Çayı 49,50
Su 12*330 ml 85 TL
Süt 1L 55 TL
Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 399 TL
Rende Mozzarella Peyniri 1 KG 399 TL
Dondurulmuş Somon Fileto 400g 269 TL
İçilebilir Probiyotik Yoğurt 39,50 TL
Ananaslı Quark 169,50 TL
Süt Reçeli 87,50 TL