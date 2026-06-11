BİM aktüel ürünler kataloğu satışa çıkıyor! 12 Haziran 2026 BİM'e gelecek ürünler
BİM aktüel ürünler kataloğu 12 Haziran 2026 Cuma günü satışa çıkıyor. Elektrikli bisikletlerden QLED televizyonlara, küçük ev aletlerinden kişisel bakım ürünlerine kadar yüzlerce ürün indirimli fiyatlarla raflardaki yerini almaya hazırlanırken, BİM müşterileri güncel fiyat listesini araştırmaya başladı.
12 Haziran 2026 BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bu hafta teknoloji, ev eşyaları, mutfak, kişisel bakım, oyuncak ve tekstil kategorilerinde dikkat çeken ürünler satışa sunulacak. Özellikle katlanabilir elektrikli bisiklet modelleri, QLED televizyonlar, şarjlı mini el fanları ve kablosuz görüntülü kapı zili gibi ürünler katalogda öne çıkan fırsatlar arasında yer alıyor.
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 12 HAZİRAN 2026
Onvo Senna 65 İnç Frameless Ultra HD QLED Google TV (65UQ9500F): 24.900 TL
RKS RSIII Pro X Katlanabilir Elektrikli Bisiklet: 29.900 TL
Dijitsu 55 İnç 4K Ultra HD QLED Google TV (DQ55/38000): 19.990 TL
RKS Nitro Pro Katlanır Kalın Teker Elektrikli Bisiklet: 28.900 TL
Onvo Bluetooth Hoparlör (40W): 3.990 TL
Iwex Şarjlı Mini El Fanı: 299 TL
Kumtel Katlanır Mini Masaüstü Vantilatör: 279 TL
House Pratik Kablosuz Görüntülü Kapı Zili: 790 TL
Energizer Pil Çeşitleri Seti: 129 TL
Onvo Senna 65 İnç Frameless Ultra HD QLED Google TV: 24.900 TL
Dijitsu 55 İnç 4K Ultra HD QLED Google TV: 19.990 TL
RKS RSIII Pro X Katlanabilir Elektrikli Bisiklet: 29.900 TL
RKS Nitro Pro Katlanır Kalın Teker Elektrikli Bisiklet: 28.900 TL
Philips Vücut Tıraş Makinesi 1.290 TL
Philips 6'sı 1 Arada Erkek Bakım Seti 1.390 TL
Philips Sakal Kesme Makinesi 1.790 TL
Arzum Okka Minio Duo Türk Kahve Makinesi 2'li 3.590 TL
Qu Dijital Sakal Bakım Seti Erkek 590 TL
Heifer Power X Şarjlı Süpürge 6.750 TL
Fakir Tosty 6 Dilim Tost Makinesi 2.490 TL
Fakir Brila Buharlı Ütü 1.690 TL
Onvo Çay Makinesi İnox 1.590 TL
Fakir Sport Sürahi ve Smoothie Blender Set 1.690 TL
Fakir Doğrayıcı 1.290 TL
Polosmart Smart Tartı PSC104 590 TL
Blaupunkt Döner Başlıklı Diş Fırçası P40 950 TL
Chef's Sahan: 269,00 TL
Chef's Kavanoz Kapağı Çeşitleri: 3,00 TL
Bonera Derin Tencere: 319,00 TL
Kapaksız Kavanoz: 17,00 TL
Kapaksız Kavanoz: 15,00 TL
Kilitli Saklama Kabı: 139,00 TL
Kilitli Saklama Kabı: 119,00 TL
Kilitli Saklama Kabı: 89,00 TL
Bambu Bölmeli Sunum Tabağı Çeşitleri: 119,00 TL
Bambu Servis Gereçleri: 65,00 TL
Hobby Life Tek Fiyat Plastik Ürün Çeşitleri 59 TL
Hobby Life 4 Bölmeli Organizer Saklama Kutu 99 TL
Rendeli Saklama Karıştırma Kabı 159 TL
Mikser Kabı 3 L 75 TL
Kapaklı Kase Seti 79 TL
Fırçalı Sıvı Sabunluk 109 TL
Mandal Çeşitleri 39 TL
Şeffaf Askı Seti 65 TL
Kilitli Saklama Kabı Seti 149 TL
Pasta/Kek Taşıma Kabı 179 TL
Sürahi 1,85 L 85 TL
Çatal Kaşıklı Bölmeli Yemek Taşıma Kabı 500 ml 119 TL
Renkli Süzgeçli Badya 7 L 75 TL
Yapışkanlı Duvar Baharatlığı 349 TL
Termo İki Bölmeli Çanta 289 TL
Termo Sırt Çantası 349 TL
12 HAZİRAN 2026 BİM'E GELECEK ÜRÜNLER
Lotto Erkek Tişört: 259 TL
Lotto Erkek Şort: 269 TL
Lotto Kadın Tişört: 259 TL
Kadın Ev Elbisesi: 259 TL
Erkek Pijama Takımı: 389 TL
Kadın Bermuda Pijama Takımı: 339 TL
BabyCo Baskılı Pike Seti: 249 TL
BabyCo Penye Lastikli Çarşaf: 119 TL
Chicco Hastane Çıkışı Seti: 449 TL
Chicco Biberon: 319 TL
BabyCo Müslin Emzirme Örtüsü: 199 TL
BabyCo Müslin Puset Örtüsü: 249 TL
Punch Nakış Çanta Kiti: 269 TL
Runner Kiti: 249 TL
Çanta Yapım Kiti: 199 TL
Keten İplik: 59 TL
Maisonette Ayak Havlusu: 139 TL
Articolo Dikiş Seti: 95 TL
Rookie 2 Tekerlekli Işıklı Scooter: 1.590,00 TL
Corby Akrobat Araba CSG10: 1.590,00 TL
Dede Askılı Pota: 379,00 TL
North Pacific Voleybol Topu: 245,00 TL
North Pacific Basketbol Topu: 245,00 TL
North Pacific Futbol Topu: 245,00 TL
Piccolo Mondi Bebek Oyuncakları: 359,00 TL
MGS Ayıcıklı Yürüyüş Arkadaşım: 319,00 TL
Welly Lisanslı Metal Arabalar: 239,00 TL