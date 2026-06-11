BİM aktüel ürünler kataloğu 12 Haziran 2026 Cuma günü satışa çıkıyor. Elektrikli bisikletlerden QLED televizyonlara, küçük ev aletlerinden kişisel bakım ürünlerine kadar yüzlerce ürün indirimli fiyatlarla raflardaki yerini almaya hazırlanırken, BİM müşterileri güncel fiyat listesini araştırmaya başladı.

12 Haziran 2026 BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bu hafta teknoloji, ev eşyaları, mutfak, kişisel bakım, oyuncak ve tekstil kategorilerinde dikkat çeken ürünler satışa sunulacak. Özellikle katlanabilir elektrikli bisiklet modelleri, QLED televizyonlar, şarjlı mini el fanları ve kablosuz görüntülü kapı zili gibi ürünler katalogda öne çıkan fırsatlar arasında yer alıyor.

BİM aktüel ürünler kataloğu satışa çıkıyor! 12 Haziran 2026 BİM'e gelecek ürünler

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 12 HAZİRAN 2026

Onvo Senna 65 İnç Frameless Ultra HD QLED Google TV (65UQ9500F): 24.900 TL

RKS RSIII Pro X Katlanabilir Elektrikli Bisiklet: 29.900 TL

Dijitsu 55 İnç 4K Ultra HD QLED Google TV (DQ55/38000): 19.990 TL

RKS Nitro Pro Katlanır Kalın Teker Elektrikli Bisiklet: 28.900 TL

Onvo Bluetooth Hoparlör (40W): 3.990 TL

Iwex Şarjlı Mini El Fanı: 299 TL

Kumtel Katlanır Mini Masaüstü Vantilatör: 279 TL

House Pratik Kablosuz Görüntülü Kapı Zili: 790 TL

Energizer Pil Çeşitleri Seti: 129 TL

Onvo Senna 65 İnç Frameless Ultra HD QLED Google TV: 24.900 TL

Dijitsu 55 İnç 4K Ultra HD QLED Google TV: 19.990 TL

RKS RSIII Pro X Katlanabilir Elektrikli Bisiklet: 29.900 TL

RKS Nitro Pro Katlanır Kalın Teker Elektrikli Bisiklet: 28.900 TL

BİM aktüel ürünler kataloğu satışa çıkıyor! 12 Haziran 2026 BİM'e gelecek ürünler

Philips Vücut Tıraş Makinesi 1.290 TL

Philips 6'sı 1 Arada Erkek Bakım Seti 1.390 TL

Philips Sakal Kesme Makinesi 1.790 TL

Arzum Okka Minio Duo Türk Kahve Makinesi 2'li 3.590 TL

Qu Dijital Sakal Bakım Seti Erkek 590 TL

Heifer Power X Şarjlı Süpürge 6.750 TL

Fakir Tosty 6 Dilim Tost Makinesi 2.490 TL

Fakir Brila Buharlı Ütü 1.690 TL

Onvo Çay Makinesi İnox 1.590 TL

Fakir Sport Sürahi ve Smoothie Blender Set 1.690 TL

Fakir Doğrayıcı 1.290 TL

Polosmart Smart Tartı PSC104 590 TL

Blaupunkt Döner Başlıklı Diş Fırçası P40 950 TL

BİM aktüel ürünler kataloğu satışa çıkıyor! 12 Haziran 2026 BİM'e gelecek ürünler

Chef's Sahan: 269,00 TL

Chef's Kavanoz Kapağı Çeşitleri: 3,00 TL

Bonera Derin Tencere: 319,00 TL

Kapaksız Kavanoz: 17,00 TL

Kapaksız Kavanoz: 15,00 TL

Kilitli Saklama Kabı: 139,00 TL

Kilitli Saklama Kabı: 119,00 TL

Kilitli Saklama Kabı: 89,00 TL

Bambu Bölmeli Sunum Tabağı Çeşitleri: 119,00 TL

Bambu Servis Gereçleri: 65,00 TL

BİM aktüel ürünler kataloğu satışa çıkıyor! 12 Haziran 2026 BİM'e gelecek ürünler

Hobby Life Tek Fiyat Plastik Ürün Çeşitleri 59 TL

Hobby Life 4 Bölmeli Organizer Saklama Kutu 99 TL

Rendeli Saklama Karıştırma Kabı 159 TL

Mikser Kabı 3 L 75 TL

Kapaklı Kase Seti 79 TL

Fırçalı Sıvı Sabunluk 109 TL

Mandal Çeşitleri 39 TL

Şeffaf Askı Seti 65 TL

Kilitli Saklama Kabı Seti 149 TL

Pasta/Kek Taşıma Kabı 179 TL

Sürahi 1,85 L 85 TL

Çatal Kaşıklı Bölmeli Yemek Taşıma Kabı 500 ml 119 TL

Renkli Süzgeçli Badya 7 L 75 TL

Yapışkanlı Duvar Baharatlığı 349 TL

Termo İki Bölmeli Çanta 289 TL

Termo Sırt Çantası 349 TL

BİM aktüel ürünler kataloğu satışa çıkıyor! 12 Haziran 2026 BİM'e gelecek ürünler

12 HAZİRAN 2026 BİM'E GELECEK ÜRÜNLER

Lotto Erkek Tişört: 259 TL

Lotto Erkek Şort: 269 TL

Lotto Kadın Tişört: 259 TL

Kadın Ev Elbisesi: 259 TL

Erkek Pijama Takımı: 389 TL

Kadın Bermuda Pijama Takımı: 339 TL

BabyCo Baskılı Pike Seti: 249 TL

BabyCo Penye Lastikli Çarşaf: 119 TL

Chicco Hastane Çıkışı Seti: 449 TL

Chicco Biberon: 319 TL

BabyCo Müslin Emzirme Örtüsü: 199 TL

BabyCo Müslin Puset Örtüsü: 249 TL

Punch Nakış Çanta Kiti: 269 TL

Runner Kiti: 249 TL

Çanta Yapım Kiti: 199 TL

Keten İplik: 59 TL

Maisonette Ayak Havlusu: 139 TL

Articolo Dikiş Seti: 95 TL

BİM aktüel ürünler kataloğu satışa çıkıyor! 12 Haziran 2026 BİM'e gelecek ürünler

Rookie 2 Tekerlekli Işıklı Scooter: 1.590,00 TL

Corby Akrobat Araba CSG10: 1.590,00 TL

Dede Askılı Pota: 379,00 TL

North Pacific Voleybol Topu: 245,00 TL

North Pacific Basketbol Topu: 245,00 TL

North Pacific Futbol Topu: 245,00 TL

Piccolo Mondi Bebek Oyuncakları: 359,00 TL

MGS Ayıcıklı Yürüyüş Arkadaşım: 319,00 TL

Welly Lisanslı Metal Arabalar: 239,00 TL

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