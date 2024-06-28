Bir ailenin aylık enerji tüketimi yaklaşık 416 kWh ve yıllık 5.000 kWh oluyor

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 28 Haziran 2024 14:03 - Güncelleme: 28 Haziran 2024 14:14 - Güncelleme:

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Bugün açıklanan elektrik zammının ardından vatandaşlar bir ailenin ayda kaç kw elektrik harcadığı merak edildi. %38'lik zam, 1 Temmuz itibarıyla geçerli olurken aylık ve yıllık olarak 4 kişilik bir aile ne kadar elektrik tüketimi yapıyor gündemde yerini aldı.