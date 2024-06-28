Bir ailenin aylık enerji tüketimi yaklaşık 416 kWh ve yıllık 5.000 kWh oluyor
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Bugün açıklanan elektrik zammının ardından vatandaşlar bir ailenin ayda kaç kw elektrik harcadığı merak edildi. %38'lik zam, 1 Temmuz itibarıyla geçerli olurken aylık ve yıllık olarak 4 kişilik bir aile ne kadar elektrik tüketimi yapıyor gündemde yerini aldı.
Türkiye'de ailelerin yıllık enerji tüketimi 5.000 kWh civarında olurken bugün duyurulan elektrik zammının ardından ayda yüzde kaç elektrik tüketimi harcandığı gündeme geldi. Vatandaşlar gelen zam haberi ile beraber tüketim miktarını araştırmaya başladı.
BİR AİLE AYDA KAÇ KW ELEKTRİK HARCAR?
Ortalama bir evin senelik enerji tüketimi değişkenlik gösterirken Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre araştırmalar sonucu bir ailenin senelik enerji tüketimi yaklaşık 5.000 kWh olarak belirlendi.
Ailenin aylık ortalama harcadığı miktar ise 416 kWh olarak belirlenirken evin büyüklüğü, küçüklüğü ve eşyaların modeline göre farklılık gösteriyor.
Ortalama olarak stüdyo dairede 166 - 250 kWh, 2+1 dairede 292 - 375 kWh, 3+1 dairede 375 - 458 kWh olurken villalarda tüketim 500 - 833 kWh ile 800 - 1200 kWh aralığına değişkenlik gösteriyor.
EV ALETLERİ NE KADAR ELEKTRİK HARCIYOR?
Veriler net olmamakla beraber evimizde bulunan elektronik ev aletlerinin ortalama harcadığı elektrik tüketimi şöyle:
Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve buzdolabı 1-2 kWh, televizyon 0.1-0.5 kWh, ocak ve fırın 0.5-2 kWh olurken mikradalga fırın 0.1-0.5 kWh, davlumbaz 0.1-0.2 kWh tüketim yapıyor. Tüketim miktarı ürünün boyutuna, modeline ve özelliklerine göre değişkenlik gösterirken veriler ortalamadır.
Kaynak: Türkiye Gazetesi