2025-2026 eğitim-öğretim yılının ilk döneminin sona ermesine kısa süre kala, öğrenciler ve veliler karne gününe odaklandı. Karne notu hesaplamaları sürerken ''Bir dersten kalınca belge alınır mı, devamsızlığı olana belge verilir mi?'' sorularına da cevap aranıyor. İşte Takdir-Teşekkür belgesi alma şartları...

Karne gününe az bir zaman kala teşekkür, takdir ve onur belgelerinin kimlere verileceği yeniden gündeme geldi. Devamsızlığı bulunan ya da bir dersten başarısız olan öğrenciler, belge alıp alamayacaklarını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın güncel yönetmelikleri doğrultusunda, devamsızlık ve ders başarısının belge alımına etkisi netleşmiş durumda. Peki, Bir dersten kalınca belge alınır mı, devamsızlığı olana belge verilir mi?

Bir dersten kalınca belge alınır mı, devamsızlığı olana belge verilir mi? Takdir-Teşekkür belgesi alma şartları

BİR DERSTEN KALINCA BELGE ALINIR MI?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yürürlükte olan yönetmeliğine göre, takdir veya teşekkür belgesi alabilmek için yalnızca yıl sonu not ortalamasının yüksek olması yeterli sayılmıyor. Öğrencinin tüm derslerden başarılı olması temel şartlar arasında yer alıyor. Bu nedenle bir dersten dahi başarısız olan öğrenciler, genel not ortalamaları 70 ya da 85 puanın üzerinde olsa bile teşekkür veya takdir belgesi alamıyor. Başarı belgeleri, derslerin tamamında geçer not alınması halinde veriliyor.

Bir dersten kalınca belge alınır mı, devamsızlığı olana belge verilir mi? Takdir-Teşekkür belgesi alma şartları

DEVAMSIZLIĞI OLANA BELGE VERİLİR Mİ?

Devamsızlık konusu, belge alımında geçmiş yıllara göre farklı bir şekilde değerlendiriliyor. Yapılan son düzenlemeyle birlikte özürsüz devamsızlık süresi, tek başına teşekkür veya takdir belgesi almaya engel olmaktan çıkarıldı.

Öğrencinin devamsızlığı bulunsa dahi, yıl sonu başarı ortalaması yeterliyse belge alma hakkı korunuyor. Devamsızlığın sınıf geçme sınırlarını aşmaması da gerekiyor.

Bir dersten kalınca belge alınır mı, devamsızlığı olana belge verilir mi? Takdir-Teşekkür belgesi alma şartları

5, 10, 20, 30 GÜN DEVAMSIZLIKLA TEŞEKKÜR, TAKDİR ALINIR MI?

Devamsızlık süresi belge almaktan çok öğrencinin başarılı sayılıp sayılmamasını etkiliyor. Özürsüz devamsızlığı 10 günü aşan ya da toplam devamsızlığı 30 günü geçen öğrenciler, ders notları ne olursa olsun başarısız sayılıyor. Bu durumda olan öğrenciler sınıf tekrarına kaldıkları için teşekkür veya takdir belgesi alamıyor.

Özürsüz devamsızlığı 5 ile 10 gün arasında olan ve toplam devamsızlık sınırını aşmayan öğrenciler ise not ortalamaları uygunsa belge alabiliyor.

Bir dersten kalınca belge alınır mı, devamsızlığı olana belge verilir mi? Takdir-Teşekkür belgesi alma şartları

TAKDİR VE TEŞEKKÜR BELGESİ ALMAK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR NELER?

Takdir ve teşekkür belgesi alabilmek için öğrencinin tüm derslerden başarılı olması, disiplin cezası almamış olması ve davranış puanının tam olması gerekiyor. Teşekkür belgesi için yıl sonu not ortalamasının 70,00 ile 84,99 arasında, takdir belgesi için ise 85,00 ve üzeri olması şartı aranıyor.

İLGİLİ HABERLER EGİTİM Yarıyıl tatili öncesi uyarı: Karne notlarına değil gösterilen çabaya bakın

Haberle İlgili Daha Fazlası