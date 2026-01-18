Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Birleşik Arap Emirlikleri ilgili bir soru soruldu. 300 bin TL'lik soru olan "Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti hangisidir?" cevabı izleyiciler tarafından araştırılıyor.

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ'NİN BAŞKENTİ HANGİSİDİR?

Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan "Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti hangisidir?" sorusunun şıkları şu şekilde:

A) Abu Dabi

B) Dubai

C) Amman

D) Doha

Sorunun cevabı: A) Abu Dabi

Şıklarda geçen Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) en kalabalık şehri ve Dubai Emirliği'nin başkentidir. Amman, Ürdün'ün, Doha ise Katar'ın başkentidir. Abu Dabi ise BAE'nin başkenti olarak Basra Körfezinde yer alan şehirlerden biridir. Yaklaşık 900 bin nüfusu vardır. Petrol bakımından zengin şehirler arasında yer alır.

