Bizim Köyün Şarkısı filmi, bu akşam televizyon ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor. Başrollerinde Güldüy Güldüy Show Çocuk ekibinin yer aldığı ve BKM Film imzası taşıyan yapım, hem konusu hem de oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Bu kapsamda "Bizim Köyün Şarkısı filmi konusu ne, oyuncuları kimler?" sorusu merak ediliyor.

Bizim Köyün Şarkısı filmi, sinema gösteriminin ardından 17 Ocak Cumartesi akşamı televizyon ekranlarında izleyicisiyle bir araya geliyor. Senaryosu Güldür Güldür Show ekibi tarafından kaleme alınan, yönetmenliğini Tuğçe Soysap'un üstlendiği yapım, 30 Mart 2018 tarihinde vizyona girmişti.

BİZİM KÖYÜN ŞARKISI FİLMİ KONUSU NE?

İstanbul'da yaşayan Çınar'ın en büyük hayali müzik yarışmasına katılmaktadır. Yarışma günü heyecanla beklerken babasının iflas edip köye dönme kararı alması, Çınar'ı olumsuz etkiler. Tüm itirazlarına rağmen ailesiyle beraber köye taşınan Çınar, zeki kız kardeşi Zeynep'le yeni arkadaşlarına uyum sağmayama çalışır. Bu süreçte ise gerçek dostluğun anlamını yeniden öğrenen Çınar, hayallerine ulaşmanın bir yolunu arar.

Bizim Köyün Şarkısı filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Çekim yeri merak ediliyor

BİZİM KÖYÜN ŞARKISI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Bu akşam ekrana gelecek olan Bizim Köyün Şarkısı filminin çekimleri Muğla, Yeşilyurt'ta gerçekleştirildi

BİZİM KÖYÜN ŞARKISI FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Güneş Sayın (Gül Öğretmen)

Tansel Öngel (Mehmet)

Berat Efe Parlar (Çınar)

Esat Polat Güler (Emrah)

Dora Dalgıç (Zeynep)

Eda Döğer (Sibel)

Sezai Aydın (Ömer)

Aslı Omağ (Sevim)

Alperen Efe Esmer (Salim)

İhsan Berk Aydın (Muhlis)

İkra Külahlıoğlu (Şeyma)

İlknur Külahlıoğlu (Melek)

Zeynep Ilgın Çelik (Ayşegül)

Taha Sönmezışık (Halis)

Efe Aydın (Eser)

Enes Göçmen (Arif)

