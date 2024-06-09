BRICS ülkeleri arasında Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin dahil olmak üzere 9 ülke bulunuyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Çin ziyareti sırasında yaptığı açıklamaların ardından gündeme gelen BRICS topluğuna üye olan 9 ülke bulunuyor. Topluluk gelişmekte olan ülkelerin uluslararası konularda daha çok söz sahibi olması amacıyla kuruldu. İşte, BRICS'in detaylar...

Son yıllarda Türkiye'nin BRICS topluluğuna katılması ile ilgili konular sık sık gündeme geliyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan geçtiğimiz günlerde 10-11 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek olan dışişleri bakanlarının katılacağı BRICS+ toplantısına katılacağını açıklamıştı.

Bu açıklamanın ardından tekrardan BRICS gündeme geldi ve vatandaşlar tarafından üye olan ülkeler merak edilmeye başlandı.

BRICS'E HANGİ ÜLKELER ÜYE?

2006 yılının Haziran ayında St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin'in bir araya gelmesi ile BRICS kuruldu.

İlk başta adı BRIC olan topluluğa Güney Afrika'nın 2010 yılında katılmasının ardından ismi BRICS olarak değiştirildi.

Topluluğun ismi üye olan ülkelerin İngilizce baş harflerinden geliyor.

2024 yılında ise topluluk daha da gelişerek Mısır, Etiyopya, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin katılımıyla birlikte çok uluslu bir yapı haline geldi.

BRICS'İN AMACI NEDİR?

BRICS topluluğu henüz gelişmekte olan ülkelerin uluslararası konularda daha çok söz sahibi olması amacıyla kuruldu.