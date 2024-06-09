Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > BRICS ülkeleri arasında Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin dahil olmak üzere 9 ülke bulunuyor

BRICS ülkeleri arasında Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin dahil olmak üzere 9 ülke bulunuyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
BRICS ülkeleri arasında Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin dahil olmak üzere 9 ülke bulunuyor

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Çin ziyareti sırasında yaptığı açıklamaların ardından gündeme gelen BRICS topluğuna üye olan 9 ülke bulunuyor. Topluluk gelişmekte olan ülkelerin uluslararası konularda daha çok söz sahibi olması amacıyla kuruldu. İşte, BRICS'in detaylar...

Son yıllarda Türkiye'nin BRICS topluluğuna katılması ile ilgili konular sık sık gündeme geliyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan geçtiğimiz günlerde 10-11 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek olan dışişleri bakanlarının katılacağı BRICS+ toplantısına katılacağını açıklamıştı.

BRICS ülkeleri arasında Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin dahil olmak üzere 9 ülke bulunuyor - 1. Resim

Bu açıklamanın ardından tekrardan BRICS gündeme geldi ve vatandaşlar tarafından üye olan ülkeler merak edilmeye başlandı.

BRICS'E HANGİ ÜLKELER ÜYE?

2006 yılının Haziran ayında St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin'in bir araya gelmesi ile BRICS kuruldu.

İlk başta adı BRIC olan topluluğa Güney Afrika'nın 2010 yılında katılmasının ardından ismi BRICS olarak değiştirildi.

BRICS ülkeleri arasında Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin dahil olmak üzere 9 ülke bulunuyor - 2. Resim

Topluluğun ismi üye olan ülkelerin İngilizce baş harflerinden geliyor.

2024 yılında ise topluluk daha da gelişerek Mısır, Etiyopya, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin katılımıyla birlikte çok uluslu bir yapı haline geldi.

BRICS'İN AMACI NEDİR?

BRICS topluluğu henüz gelişmekte olan ülkelerin uluslararası konularda daha çok söz sahibi olması amacıyla kuruldu.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Mario Branco'dan şaşırtan 'Cristiano Ronaldo' sözleri!İstanbul, Ankara, İzmir... Meteoroloji ve uzmanlar uyardı! Sıcaklıkta yeni rekor bekleniyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Merve Dizdar’ın eşi Cihan Ayger, 2020 yılında Elif Boyner ile evlenmişti - HaberlerMerve Dizdar’ın eşi Cihan Ayger, 2020 yılında Elif Boyner ile evlenmiştiEski dekan Mehtap Uysal, kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti - HaberlerEski dekan Mehtap Uysal, kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti1 dersten kalınca Takdir ve Teşekkür Belgesi alınamıyor - Haberler1 dersten kalınca Takdir ve Teşekkür Belgesi alınamıyorYKS sınavına girecek olan öğrencilere toplu taşıma araçları, 8-9 Haziran tarihlerinde ücretsiz olacak - HaberlerYKS sınavına girecek olan öğrencilere toplu taşıma araçları, 8-9 Haziran tarihlerinde ücretsiz olacakGelinim Mutfakta'da 2 hafta sürecek olan final serisinde eleme olmayacak - HaberlerGelinim Mutfakta'da 2 hafta sürecek olan final serisinde eleme olmayacakMEB Yönetmeliğine göre en fazla 3 dersten başarısız olan öğrenciler sorumlu olarak sınıfı geçecek - HaberlerMEB Yönetmeliğine göre en fazla 3 dersten başarısız olan öğrenciler sorumlu olarak sınıfı geçecek
Sonraki Haber Yükleniyor...