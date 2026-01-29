Netflix’in sevilen dönem dizisi Bridgerton’ın 4. sezonunda ilk 4 bölüm izleyiciyle buluştu. Benedict ve Sophie’nin merkezde olduğu sezonun 2. kısmının yayın tarihi de netleşti.

Büyük bir izleyici kitlesiyle geri dönen Bridgerton’da 4. sezon heyecanı hız kesmeden sürüyor. Maskeli baloyla açılan yeni sezonda Benedict Bridgerton’ın hikayesi öne çıkarken, gözler şimdi ikinci kısım bölümlerine çevrildi. Peki, Bridgerton 4. sezon 2. kısım ne zaman?

BRİDGERTON 4. SEZON 2. KISIM NE ZAMAN?

Bridgerton 4. sezonun 2. kısmı 26 Şubat 2026 tarihinde izleyiciyle buluşacak. İlk kısımda yayınlanan bölümlerin ardından sezon, iki parça halinde yayınlanarak tamamlanacak.

Dizinin yeni sezonu, özellikle Benedict Bridgerton’ın yolculuğuna odaklanmasıyla dikkat çekiyor. Yapım ekibinin açıklamalarına göre ikinci kısımda Benedict ile Sophie arasındaki ilişkinin çatışmaları işleniyor.

BRİDGERTON 4. SEZON İLK 4 BÖLÜM YAYINLANDI

4. sezonun ilk 4 bölümü Netflix üzerinden erişime açıldı. Sezon, Violet Bridgerton’ın düzenlediği görkemli maskeli balo sahnesiyle başlıyor ve Benedict’in “Gümüş Leydi” olarak tanıdığı gizemli Sophie’ye olan ilgisini konu alıyor. Yeni sezon, Julia Quinn’in Bridgerton kitap serisinin üçüncü kitabı An Offer from a Gentleman’dan esinleniyor.

4. SEZON OYUNCULARI

4. sezonda Benedict Bridgerton karakterine Luke Thompson hayat verirken, Sophie Baek rolünde Yerin Ha yer alıyor.

Ana kadroda ayrıca Jonathan Bailey, Simone Ashley, Nicola Coughlan, Claudia Jessie, Golda Rosheuvel ve Ruth Gemmell gibi tanıdık isimler de yer alıyor.

