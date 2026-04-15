15 Nisan TV yayın akışı listesi belli olurken gündemdeki gelişmeler nedeniyle dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. İzleyiciler “bu akşam diziler var mı, yok mu?” sorusuna cevap ararken Kanal D, ATV, TRT1, Show TV, Star TV, Now TV ve TV8 yayın akışı araştırılıyor. Çarşamba günlerinin dizileri arasında Kuruluş Orhan, Yeraltı ve Eşref Rüya yer alıyor.

Çarşamba akşamını ekran başında geçirmek isteyen izleyiciler için 15 Nisan 2026 TV yayın akışı netleşti. Ancak son günlerde yaşanan gelişmeler nedeniyle bazı dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanıp yayınlanmayacağına dair soru işaretleri oluştu. Bu kapsamda gözler kanalların akşam kuşağı programlarına çevrildi.

BU AKŞAM DİZİLERİN YENİ BÖLÜMÜ VAR MI, YOK MU?

15 Nisan Çarşamba akşamı için açıklanan yayın akışına göre birçok kanalda planlanan dizi ve programların yer aldığı görülüyor. Ancak gündemdeki gelişmelere bağlı olarak bazı yapımların yeni bölümleri yerine tekrar bölümlerinin yayınlanabileceği ihtimali olabilir. Son gelişmeler için kanallardan gelecek resmi açıklamaların takip edilmesi öneriliyor.

Kanal D’de Eşref Rüya, ATV’de Kuruluş Orhan ve Now TV’de Yeraltı dizilerinin akşam kuşağında yer aldığı görülüyor. Ancak son dakika değişiklikleri ihtimaline karşı izleyicilerin yayın saatlerine yakın güncellemeleri kontrol etmesi öneriliyor.

Bu akşam dizilerin yeni bölümü var mı, yayınlanacak mı? 15 Nisan TV yayın akışı

KURULUŞ ORHAN, YERALTI, EŞREF RÜYA BU AKŞAM VAR MI?

ATV’nin sevilen dizisi Kuruluş Orhan, 15 Nisan akşamı saat 20.00’de yayın akışında yer alıyor. Dizinin yeni bölümünün planlanan saatte ekrana gelmesi bekleniyor. Ancak yayın saatine kadar muhtemel değişiklikler için kanal duyuruları takip edilmeli.

Kanal D’de Eşref Rüya dizisi saat 20.00’de, Now TV’de ise Yeraltı dizisi yine saat 20.00’de izleyici karşısına çıkacak. Her iki yapım da yayın akışında yeni bölüm olarak görünse de gündeme bağlı muhtemel değişiklik ihtimali göz önünde bulunduruluyor.

Bu akşam dizilerin yeni bölümü var mı, yayınlanacak mı? 15 Nisan TV yayın akışı

15 NİSAN TV YAYIN AKIŞI

TRT 1 Yayın Akışı

13.15 Seksenler

14.00 Benim Adım Melek

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

20.00 Avcı: Kış Savaşı

Kanal D Yayın Akışı

14.00 Gelinim Mutfakta

16.45 Arka Sokaklar

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Eşref Rüya

ATV Yayın Akışı

14:00 Mutfak Bahane

16.00 Esra Erol’da

19.00 atv Ana Haber

20.00 Kuruluş Orhan

Bu akşam dizilerin yeni bölümü var mı, yayınlanacak mı? 15 Nisan TV yayın akışı

Show TV Yayın Akışı

15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show

21.30 Delikanlı

Star TV Yayın Akışı

17.15 Erkenci Kuş

19.00 Star Haber

20.00 Yerli Dizi Tekrarı

TV8 Yayın Akışı

12.30 Survivor Ekstra

16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026

NOW TV Yayın Akışı

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Yeraltı

19.00 Now Ana Haber

20.00 Yeraltı

