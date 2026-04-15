Bu akşam dizilerin yeni bölümü var mı, yayınlanacak mı? 15 Nisan TV yayın akışı
15 Nisan TV yayın akışı listesi belli olurken gündemdeki gelişmeler nedeniyle dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. İzleyiciler “bu akşam diziler var mı, yok mu?” sorusuna cevap ararken Kanal D, ATV, TRT1, Show TV, Star TV, Now TV ve TV8 yayın akışı araştırılıyor. Çarşamba günlerinin dizileri arasında Kuruluş Orhan, Yeraltı ve Eşref Rüya yer alıyor.
Çarşamba akşamını ekran başında geçirmek isteyen izleyiciler için 15 Nisan 2026 TV yayın akışı netleşti. Ancak son günlerde yaşanan gelişmeler nedeniyle bazı dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanıp yayınlanmayacağına dair soru işaretleri oluştu. Bu kapsamda gözler kanalların akşam kuşağı programlarına çevrildi.
BU AKŞAM DİZİLERİN YENİ BÖLÜMÜ VAR MI, YOK MU?
15 Nisan Çarşamba akşamı için açıklanan yayın akışına göre birçok kanalda planlanan dizi ve programların yer aldığı görülüyor. Ancak gündemdeki gelişmelere bağlı olarak bazı yapımların yeni bölümleri yerine tekrar bölümlerinin yayınlanabileceği ihtimali olabilir. Son gelişmeler için kanallardan gelecek resmi açıklamaların takip edilmesi öneriliyor.
Kanal D’de Eşref Rüya, ATV’de Kuruluş Orhan ve Now TV’de Yeraltı dizilerinin akşam kuşağında yer aldığı görülüyor. Ancak son dakika değişiklikleri ihtimaline karşı izleyicilerin yayın saatlerine yakın güncellemeleri kontrol etmesi öneriliyor.
KURULUŞ ORHAN, YERALTI, EŞREF RÜYA BU AKŞAM VAR MI?
ATV’nin sevilen dizisi Kuruluş Orhan, 15 Nisan akşamı saat 20.00’de yayın akışında yer alıyor. Dizinin yeni bölümünün planlanan saatte ekrana gelmesi bekleniyor. Ancak yayın saatine kadar muhtemel değişiklikler için kanal duyuruları takip edilmeli.
Kanal D’de Eşref Rüya dizisi saat 20.00’de, Now TV’de ise Yeraltı dizisi yine saat 20.00’de izleyici karşısına çıkacak. Her iki yapım da yayın akışında yeni bölüm olarak görünse de gündeme bağlı muhtemel değişiklik ihtimali göz önünde bulunduruluyor.
15 NİSAN TV YAYIN AKIŞI
TRT 1 Yayın Akışı
13.15 Seksenler
14.00 Benim Adım Melek
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
20.00 Avcı: Kış Savaşı
Kanal D Yayın Akışı
14.00 Gelinim Mutfakta
16.45 Arka Sokaklar
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Eşref Rüya
ATV Yayın Akışı
14:00 Mutfak Bahane
16.00 Esra Erol’da
19.00 atv Ana Haber
20.00 Kuruluş Orhan
Show TV Yayın Akışı
15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show
21.30 Delikanlı
Star TV Yayın Akışı
17.15 Erkenci Kuş
19.00 Star Haber
20.00 Yerli Dizi Tekrarı
TV8 Yayın Akışı
12.30 Survivor Ekstra
16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026
NOW TV Yayın Akışı
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Yeraltı
19.00 Now Ana Haber
20.00 Yeraltı