Bu akşam hangi filmler var? 16 Ağustos 2025 Cumartesi TV yayın akışı belli oldu
16 Ağustos 2025 Cumartesi günü Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı belli oldu. Televizyon'da bugün sevilen yerli ve yabancı filmler ekrana gelecek. Hafta sonunu televizyon karşısında geçireceklerin gündeminde "Bu akşam hangi filmler var?" yer alıyor.
BU AKŞAM HANGİ FİLMLER VAR?
Bu akiam Kanal D'de 41 Kere Maşallah yerli filmi, ATV'de Ölümcül Çarpışma, TRT 1'de Yabancı Sinema "Creed: Efsanenin Doğuşu", NOW TV'de Kardeş Takımı izleyicilerle buluşacak.
KANAL D YAYIN AKIŞI
20:00 41 Kere Maşallah
22:30 Katakulli: Gözükaralar
00:30 Katakulli: Gözükaralar
STAR TV YAYIN AKIŞI
19:00 Star Haber
20:00 Geliş
22:30 Geliş
01:00 Tarkan Gümüş Eyer
ATV YAYIN AKIŞI
19:00 atv Ana Haber
20:00 Ölümcül Çarpışma
22:15 Aile Saadeti
00:50 Ölümcül Çarpışma
SHOW TV YAYIN AKIŞI
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Gırgıriye
02:00 Kayıp İnci
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19:00 Ana Haber
20:00 Yabancı Sinema "Creed: Efsanenin Doğuşu"
01:15 Mehmed: Fetihler Sultanı
NOW YAYIN AKIŞI
20:00 Kardeş Takımı
22:30 Şevkat Yerimdar
23:30 Efsane Futbol
01:30 İlk Buluşma
TV8 YAYIN AKIŞI
10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm
15:45 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 MasterChef Türkiye