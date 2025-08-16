Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Haberler > Bu akşam hangi filmler var? 16 Ağustos 2025 Cumartesi TV yayın akışı belli oldu

Bu akşam hangi filmler var? 16 Ağustos 2025 Cumartesi TV yayın akışı belli oldu

- Güncelleme:
Bu akşam hangi filmler var? 16 Ağustos 2025 Cumartesi TV yayın akışı belli oldu
Film, Kanal D, Show TV, TRT1, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

16 Ağustos 2025 Cumartesi günü Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı belli oldu. Televizyon'da bugün sevilen yerli ve yabancı filmler ekrana gelecek. Hafta sonunu televizyon karşısında geçireceklerin gündeminde "Bu akşam hangi filmler var?" yer alıyor.

TV yayın akışı bugün de birbirinden renkli programlarla izleyici karşısına çıkıyor. 16 Ağustos 2025 Cumartesi günü yerli ve yabancı filmler de sinemaseverlerle bir araya gelecek. Peki, Bu akşam hangi filmler var? İşte, 16 Ağustos ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1 yayın akışı listesi...

Bu akşam hangi filmler var? 16 Ağustos 2025 Cumartesi TV yayın akışı belli oldu - 1. Resim

BU AKŞAM HANGİ FİLMLER VAR?

Bu akiam Kanal D'de 41 Kere Maşallah yerli filmi, ATV'de Ölümcül Çarpışma, TRT 1'de Yabancı Sinema "Creed: Efsanenin Doğuşu", NOW TV'de Kardeş Takımı izleyicilerle buluşacak.

Bu akşam hangi filmler var? 16 Ağustos 2025 Cumartesi TV yayın akışı belli oldu - 2. Resim

KANAL D YAYIN AKIŞI

20:00 41 Kere Maşallah

22:30 Katakulli: Gözükaralar

00:30 Katakulli: Gözükaralar

Bu akşam hangi filmler var? 16 Ağustos 2025 Cumartesi TV yayın akışı belli oldu - 3. Resim

STAR TV YAYIN AKIŞI

19:00 Star Haber

20:00 Geliş

22:30 Geliş

01:00 Tarkan Gümüş Eyer

Bu akşam hangi filmler var? 16 Ağustos 2025 Cumartesi TV yayın akışı belli oldu - 4. Resim

ATV YAYIN AKIŞI

19:00 atv Ana Haber

20:00 Ölümcül Çarpışma

22:15 Aile Saadeti

00:50 Ölümcül Çarpışma

Bu akşam hangi filmler var? 16 Ağustos 2025 Cumartesi TV yayın akışı belli oldu - 5. Resim

SHOW TV YAYIN AKIŞI

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Gırgıriye

02:00 Kayıp İnci

Bu akşam hangi filmler var? 16 Ağustos 2025 Cumartesi TV yayın akışı belli oldu - 6. Resim

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19:00 Ana Haber

20:00 Yabancı Sinema "Creed: Efsanenin Doğuşu"

01:15 Mehmed: Fetihler Sultanı

Bu akşam hangi filmler var? 16 Ağustos 2025 Cumartesi TV yayın akışı belli oldu - 7. Resim

NOW YAYIN AKIŞI

20:00 Kardeş Takımı

22:30 Şevkat Yerimdar

23:30 Efsane Futbol

01:30 İlk Buluşma

Bu akşam hangi filmler var? 16 Ağustos 2025 Cumartesi TV yayın akışı belli oldu - 8. Resim

TV8 YAYIN AKIŞI

10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm

15:45 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

00:15 MasterChef Türkiye

Kaynak: Türkiye Gazetesi

