Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bu akşam maç var mı, saat kaçta? 12 Ağustos maç programı
12 Ağustos Salı günü sporseverler tarafından en çok merak edilip araştırılan konular arasında "Bu akşam maç var mı, saat kaçta?" sorusu yer aldı. UEFA Şampiyonlar Ligi eleme maçları kapsamında Fenerbahçe Feyenoord maçı oynanacak.

Bu akşam maç var mı, saat kaçta? sorusu sporseverler tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. 

Bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi elem maçları oynanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi eleme maçları kapsamında Fenerbahçe Feyenoord maçı büyük bir heyecanla bekleniyor.

BU AKŞAM MAÇ VAR MI?

UEFA Şampiyonlar Ligi - 3.Eleme Turu

19:00 Karabağ - Shkendija 79

20:00 Fenerbahçe - Feyenoord (Exxen)

20:00 Kopenhag - Malmö FF

20:00 Viktoria Plzen - Rangers

20:00 Pafos FC - Dynamo Kiev

20:30 Club Brugge - Salzburg

21:15 Slovan Bratislava - Kairat

21:15 Ferencvaros - Ludogorets Razgrad

22:00 Kızılyıldız - Lech Poznan

22:00 Benfica - Nice

UEFA AVRUPA LİGİ - 3. ELEME TURU

21:45 Shelbourne - Rijeka

FENERBAHÇE FEYENOORD MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Feyenoord maçı bugün saat 20.00'de başlayacak. Romanya Futbol Federasyonu'ndan Istvan Kovacs'ın yöneteceği karşılaşma Exxen ekranlarından canlı yayınlanacak. Sarı-lacivertliler, iki farklı yenmesi durumunda play-off turuna yükselecek.

