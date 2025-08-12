Bu akşam maç var mı, saat kaçta? 12 Ağustos maç programı
12 Ağustos Salı günü sporseverler tarafından en çok merak edilip araştırılan konular arasında "Bu akşam maç var mı, saat kaçta?" sorusu yer aldı. UEFA Şampiyonlar Ligi eleme maçları kapsamında Fenerbahçe Feyenoord maçı oynanacak.
Bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi elem maçları oynanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi eleme maçları kapsamında Fenerbahçe Feyenoord maçı büyük bir heyecanla bekleniyor.
BU AKŞAM MAÇ VAR MI?
UEFA Şampiyonlar Ligi - 3.Eleme Turu
19:00 Karabağ - Shkendija 79
20:00 Fenerbahçe - Feyenoord (Exxen)
20:00 Kopenhag - Malmö FF
20:00 Viktoria Plzen - Rangers
20:00 Pafos FC - Dynamo Kiev
20:30 Club Brugge - Salzburg
21:15 Slovan Bratislava - Kairat
21:15 Ferencvaros - Ludogorets Razgrad
22:00 Kızılyıldız - Lech Poznan
22:00 Benfica - Nice
UEFA AVRUPA LİGİ - 3. ELEME TURU
21:45 Shelbourne - Rijeka
FENERBAHÇE FEYENOORD MAÇI SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe - Feyenoord maçı bugün saat 20.00'de başlayacak. Romanya Futbol Federasyonu'ndan Istvan Kovacs'ın yöneteceği karşılaşma Exxen ekranlarından canlı yayınlanacak. Sarı-lacivertliler, iki farklı yenmesi durumunda play-off turuna yükselecek.