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Bu akşamın voleybol maçı programına göre Filenin Sultanları’nın karşılaşması yok

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bu akşamın voleybol maçı programına göre Filenin Sultanları’nın karşılaşması yok

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Milletler Ligi'nde yarışan A Milli Kadın Voleybol Takımımız ilk ve ikinci hafta karşılaşmalarını tamamladı. ABD'de gerçekleşen 2. etap mücadelelerinde 4'te 4 yapan Filenin Sultanları son hafta mücadele edecek. Merak edilenler arasında ise bugün voleybol maçı var mı 3 Haziran araması yer aldı.

VNL'de heyecan devam ederken ilk iki haftanın karşılaşmaları sona erdi. Son etapta Çin'de yarışacak olan takımımızın maç programı araştırılırken bu akşam voleybol maçı var mı, yok mu merak edildi.

3 Haziran akşamı herhangi bir karşılaşma bulunmuyor. 3. etap karşılaşmaları 12 Haziran'da başlayıp 16 Haziran'da sona erecek.

Bu akşamın voleybol maçı programına göre Filenin Sultanları’nın karşılaşması yok - 1. Resim

Son etap maç fikstürü şöyle:

12 Haziran | 12.00 | Türkiye-Tayland
13 Haziran | 15.30 | Dominik Cumhuriyeti-Türkiye
15 Haziran | 15.30 | Çin-Türkiye
16 Haziran | 12.00 | Türkiye-Brezilya

TVF tarafından açıklanan kadro ise şöyle oldu:

Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Beyza Arıcı

Pasör Çaprazı: Melissa Vargas

Smaçörler: Hande Baladın, Tuğba İvegin, Derya Cebecioğlu, Ebrar Karakurt

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin

Liberolar: Gizem Örge, Simge Aköz, Ayça Aykaç Altıntaş.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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