Bu akşamın voleybol maçı programına göre Filenin Sultanları’nın karşılaşması yok

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 3 Haziran 2024 19:06 - Güncelleme: 3 Haziran 2024 19:12 - Güncelleme:

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Milletler Ligi'nde yarışan A Milli Kadın Voleybol Takımımız ilk ve ikinci hafta karşılaşmalarını tamamladı. ABD'de gerçekleşen 2. etap mücadelelerinde 4'te 4 yapan Filenin Sultanları son hafta mücadele edecek. Merak edilenler arasında ise bugün voleybol maçı var mı 3 Haziran araması yer aldı.