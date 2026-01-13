16 Ocak BİM Aktüel kataloğu paylaşıldı. Peki, milyonlarca kişinin merakla beklediği BİM aktüel kataloğunda bu hafta hangi teknoloji ürünleri yer alıyor? İşte 16 Ocak Cuma BİM mağazalarına gelecek akıllı telefonlar, televizyonlar ve tabletler…

BİM’in merakla beklenen aktüel cuma indirimlerinde bu hafta yine birçok teknolojik ürün yer alıyor. Özellikle akıllı telefon ve tablet ihtiyacı olanlar için Casper ürünleri dikkat çekerken, oyuncular için de retro tasarımlı ürünler geliyor.

AKILLI TELEFONLAR

6.67 inçlik AMOLED ekranlı, Mediatek Helio G99 chipset, 8GB RAM (8GB VRAM), 256GB depolama (1 TB kadar artırılabilir), 50MP ana, 5MP geniş açı, 2MP macro arka kamera, 24MP ön kamera, 5000mAh bataryaya sahip Casper VIA X45 akıllı telefon 9990TL.6.55 inçlik HD+ IPS ekran, Mediatek Helio G36 yonga seti, 8GB RAM (6GB VRAM), 128GB depolama (512 GB kadar artırılabilir) 50MP ana, 2MP macro, 2MP bokeh arka kamera, 13MP ön kamera, 5000mAh batarya özellikleri olan Casper VIA M45 akıllı telefon 6990TL.

TABLET

10.4 inçlik Full HD+ IPS ekran, 1200x2000 çözünürlük ve 500 NIT parlaklık, MediaTek 8183 yonga seti, 4GB DDR4 RAM, 128GB depolama, 8MP arka kamera, 5MP ön kamera, 6000mAh bataryaya sahip Casper VIA S40 tablet 4990TL’dan satılacak.

TELEVİZYON

TLC marka 65 İNÇ 4K HDR GOOGLE TV 65V6C 29.500 TL’den satılacak.GAMERLAR İÇİN RETRO TASARIMLARPolosmart Gaming Klavye Pgm36 549 TL, Polosmart Gameboy Pgm35 475 TL, Polosmart Retro Konsol Pgm620 749 TL, Polosmart Işıklı gaming mause pad 275 TL, Polosmart Gaming Mouse ve Mouse Pad Pgm39 299 TL, Polosmart Gaming Tws Kulaklık Pgm41 799 TL’den satılacak.

KÜÇÜK EV ALETLERİ

Philips HD2510 ekmek kızartma makinesi 990TL, 1.8 litrelik Philips HD9314 su ısıtıcısı 1190TL, Philips Filtre Kahve Makinesi HD7430/90 1990TL, Philips HD1393 doğrayıcı 1350TL, Philips FC9330 elektrikli süpürge de 5490 TL, Heifer QUICLEAN PRO şarjlı kablosuz süpürge 4.990 TL, Range Home kablolu dikey süpürge 1250 TL’den satılacak.

