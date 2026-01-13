İstanbul’da kar yağışı ve kuvvetli poyraz etkisini sürdürürken, Meteoroloji ve Valilik tarafından yapılan son değerlendirmelerle birlikte haftanın geri kalanına ilişkin sıcaklık, yağış ve rüzgar beklentileri netleşmeye başladı. Peki, bu hafta İstanbul'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı?

Türkiye genelinde etkili olan soğuk ve yağışlı hava dalgası İstanbul’da da kendini göstermeye devam ediyor. 13 Ocak 2026 Salı günü itibarıyla karla karışık yağmur ve aralıklı kar geçişleri görülen ilde, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile İstanbul Valiliği yeni uyarılar yayımlayarak hafta boyunca beklenen hava koşullarına dikkat çekti.

BU HAFTA İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji verilerine göre İstanbul’da hafta, soğuk ve yağışlı bir havayla başladı. 13 Ocak Salı günü kent genelinde sıcaklıklar -1 ile 3 derece arasında seyrederken, nem oranı yüksek ve rüzgarın kuzeydoğudan kuvvetli esmesiyle hissedilen sıcaklık daha düşük ölçüldü. Gün içinde zaman zaman karla karışık yağmur ve aralıklı kar geçişleri bekleniyor. Haftanın ilerleyen günlerinde ise hava kademeli olarak yumuşayacak.

14 Ocak Çarşamba günü sıcaklıkların 3 ile 10 derece aralığına çıkması ve yağışın yağmura dönmesi öngörülüyor. 15 ve 16 Ocak’ta ise parçalı bulutlu bir gökyüzüyle birlikte gündüz sıcaklıklarının 8-12 derece seviyelerine yükselmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA BU HAFTA KAR YAĞACAK MI?

İstanbul Valiliği ve Meteoroloji’nin değerlendirmelerine göre 13 Ocak Salı günü kentte karla karışık yağmur ve aralıklı kar yağışı etkili olmaya devam edecek. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte kar ihtimali daha belirgin hale geliyor. Rüzgarın poyraz yönünden 40-60 km/saat hızla esmesi, soğuk havanın hissedilmesini daha da artırıyor.

Ancak hafta ortasından itibaren kar yağışı yerini yağmura bırakacak. 14 Ocak Çarşamba günü itibarıyla sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte kar ihtimali azalırken, yağışın büyük ölçüde yağmur şeklinde görülmesi bekleniyor. 15 Ocak’tan sonra ise İstanbul’da kar yerine parçalı bulutlu ve daha ılık bir hava öne çıkacak. 17 Ocak Cumartesi günü yağmurlu bir havanın etkili olması bekleniyor.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen verilere göre 5 günü hava tahmini belli oldu:

